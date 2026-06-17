Trump condiciona la confirmación de Clayton en Inteligencia de EEUU a la de McDonald como fiscal

FOTO DE ARCHIVO. Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, habla durante una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York, EEUU

El presidente ​de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la audiencia del Senado prevista para el miércoles sobre la nominación ‌de Jay Clayton para ‌convertirse en el próximo jefe de los servicios de inteligencia de EEUU fue cancelada y no seguirá adelante hasta que James McDonald sea confirmado como fiscal.

La semana pasada, Trump nominó a Clayton, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, como próximo jefe de los servicios de inteligencia en medio ​de una tormenta política ⁠por Bill Pulte, un férreo aliado a quien Trump ‌eligió para ocupar el cargo de forma temporal.

Después ⁠nominó a James McDonald para reemplazar ⁠a Clayton como fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, uno de los puestos de fiscalía más poderosos del país.

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McDonald ⁠necesita la aprobación del Senado para ocupar el cargo, ​y Trump dijo el miércoles que no ‌quería apartar a Clayton de su ‌puesto hasta que McDonald estuviera en funciones.

El presidente dijo ⁠que, mientras tanto, Pulte seguiría como director interino de Inteligencia Nacional.

Trump dijo que los republicanos habían acordado con los demócratas retirar a Pulte como jefe interino de Inteligencia a cambio ​de la ‌aprobación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés).

"Sin embargo, los republicanos avanzaron tan rápido con las audiencias del gran Jay Clayton, (...) que Pulte se iría antes de que los ⁠demócratas votaran sobre la FISA", dijo, al afirmar que los demócratas dicen ahora que votarían en contra de la FISA.

"No es complicado, en realidad, los republicanos cayeron en una trampa", dijo.

Trump también reiteró que no aprobaría la renovación de la FISA si no se aprueba junto con ella su Ley Salvar EEUU, que exigiría ‌una prueba de ciudadanía para votar.

La semana pasada, el Congreso rechazó una prórroga de corto plazo de las facultades de vigilancia extranjera solicitada por Trump en medio de un estancamiento por su elección de Pulte. Algunos congresistas también se oponen a una ‌prórroga de la FISA bajo cualquier circunstancia.

Trump dijo el domingo que se oponía a cualquier renovación de la FISA que no incluyera ‌su Ley Salvar ⁠EEUU. El proyecto de identificación de votantes no tiene relación con la FISA, pero Trump ha ​dicho que no firmaría ninguna otra ley hasta que la medida sea aprobada.

Con información de Reuters