Trump amenaza a Starmer con un "arancel elevado" por el impuesto digital, según el Telegraph

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, habla durante su visita a la sinagoga Kenton United, que recientemente fue blanco de un ataque incendiario, en el distrito de Kenton, Londres, Reino Unido

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondría ‌aranceles a Reino ‌Unido si el primer ministro Keir Starmer no retira el impuesto sobre los servicios digitales, según informó el viernes The Telegraph, citando una entrevista con el presidente.

Trump ​dijo a ⁠The Telegraph que "impondría un arancel ‌elevado a Reino Unido" ⁠si este no eliminaba ⁠su impuesto, que se considera que afecta injustamente a las empresas tecnológicas ⁠estadounidenses.

Reino Unido puso en marcha ​su impuesto sobre los ‌servicios digitales del ‌2% en 2020, una medida que ⁠ha sido criticada por Trump y su predecesor, el demócrata Joe Biden. El impuesto sobre ​los ‌servicios digitales afecta a empresas como Apple , Google de Alphabet y Meta .

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"No me gusta que se dirijan contra las empresas ⁠estadounidenses, porque, básicamente, estamos hablando de nuestras grandes empresas estadounidenses... y de las principales empresas del mundo", dijo Trump.

"Lo hemos estado analizando y podemos contrarrestarlo muy fácilmente simplemente imponiendo un ‌arancel elevado a Reino Unido. Así que más les vale tener cuidado. Si no retiran el impuesto, probablemente impondremos un arancel elevado a ‌Reino Unido", añadió.

Los comentarios de Trump se producen antes de la visita ‌del rey ⁠Carlos de Inglaterra a EEUU, la próxima semana.

Con información de Reuters