Trump amenaza a Starmer con un "arancel elevado" por el impuesto digital, según el Telegraph

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondría aranceles a Reino Unido si el primer ministro Keir Starmer no retira el impuesto sobre los servicios digitales, según informó el viernes The Telegraph, citando una entrevista con el presidente.
Trump dijo a The Telegraph que "impondría un arancel elevado a Reino Unido" si este no eliminaba su impuesto, que se considera que afecta injustamente a las empresas tecnológicas estadounidenses.
Reino Unido puso en marcha su impuesto sobre los servicios digitales del 2% en 2020, una medida que ha sido criticada por Trump y su predecesor, el demócrata Joe Biden. El impuesto sobre los servicios digitales afecta a empresas como Apple , Google de Alphabet y Meta .
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"No me gusta que se dirijan contra las empresas estadounidenses, porque, básicamente, estamos hablando de nuestras grandes empresas estadounidenses... y de las principales empresas del mundo", dijo Trump.
"Lo hemos estado analizando y podemos contrarrestarlo muy fácilmente simplemente imponiendo un arancel elevado a Reino Unido. Así que más les vale tener cuidado. Si no retiran el impuesto, probablemente impondremos un arancel elevado a Reino Unido", añadió.
Los comentarios de Trump se producen antes de la visita del rey Carlos de Inglaterra a EEUU, la próxima semana.
Con información de Reuters