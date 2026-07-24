Trump advierte a China y a Rusia de que no se involucren en la guerra de Irán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que ‌no cree que ‌China ni Rusia estén "participando" en el actual conflicto con Irán, pero advirtió de que, si llegan a involucrarse, "sería muy perjudicial para ellos".

"El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, ​China, me ⁠dijo que, bajo ninguna circunstancia, entregaría ‌ni vendería armas a la ⁠República Islámica de Irán, ⁠y esa declaración incluía a las empresas chinas", escribió en Truth Social.

Trump dijo ⁠que Putin también le había dicho ​que no vendería armas ‌a Irán y que ‌creía que ni Rusia ni China ⁠estaban participando en el conflicto con Irán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no ​redundaría en ‌su propio interés", publicó Trump.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en febrero contra Irán, en los que murieron altos cargos iraníes, ⁠incluido el líder supremo del país, lo que dio inicio a la guerra.

Cuatro personas familiarizadas con los servicios de inteligencia estadounidenses dijeron que los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el ‌golfo Pérsico, al inicio de la guerra, habían llevado a los servicios de inteligencia estadounidenses a investigar si Rusia estaba ayudando a Irán con información sobre ‌objetivos o tecnología de drones.

El Kremlin no quiso comentar la noticia el jueves.

Estados Unidos ‌ha impuesto ⁠sanciones a personas y empresas de Rusia y China por ​ayudar a Irán a adquirir armas.

Con información de Reuters