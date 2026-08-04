Tres leonas mueren por un posible golpe de calor en un zoológico de Tokio

Mugi, de tres años, una de las tres leonas del Parque Zoológico de Tama que fallecieron recientemente debido a una presunta enfermedad relacionada con el calor, en Tokio, Japón

​Tres leonas murieron por un posible golpe de calor durante la última semana en ‌el Parque Zoológico ‌de Tama, en Tokio, las primeras muertes relacionadas con el calor entre la población de leones del recinto en sus 62 años de historia.

Las leonas, de 3, 11 y 15 años y todas nacidas en el zoológico, ​presentaban signos de ⁠deshidratación grave y fallo multiorgánico en los ‌exámenes "post mortem", aunque la causa exacta ⁠de las muertes sigue ⁠bajo investigación, informó el zoológico en un comunicado de prensa divulgado esta semana.

Cuando las temperaturas en Tokio ⁠se dispararon repentinamente a mediados de ​julio, la mayoría de los ‌16 leones del zoológico comenzó ‌a perder el apetito y se mostró ⁠aletargada hasta el punto de necesitar tratamiento, según el recinto. Aunque algunos se recuperaron, el estado de otros empeoró y desarrollaron síntomas ​graves, ‌como la incapacidad para mantenerse en pie y la pérdida del conocimiento.

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"Ningún otro animal ha mostrado signos de enfermedad, pero el personal está cuidando a los ⁠animales con más atención que antes", dijo un responsable del zoológico de Tama.

Los responsables del zoológico suspendieron la exhibición de los leones al público el 23 de julio ante el deterioro de su estado. El tratamiento, que incluye rociarlos con agua ‌y administrarles medicamentos mediante sueros intravenosos, continúa, indicó el recinto.

Las temperaturas en la zona alcanzaron casi 39 ºC entre mediados y finales de julio, lo que llevó a la emisión de ‌alertas por golpes de calor.

Los leones son originarios del África subsahariana, donde están acostumbrados a un calor ‌árido, y ⁠no a la combinación de altas temperaturas y elevada humedad de Tokio, ​que les dificulta regular su temperatura corporal.

Con información de Reuters