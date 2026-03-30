Efecto Milei: en un contexto de ajuste, transportistas de Formosa alertan caída del 50% por el combustible

En el marco de la crisis económica que atraviesan diversos sectores como consecuencia de las políticas del gobierno de Javier Milei, el transporte de cargas enfrenta un escenario complejo en Formosa, con una fuerte caída en la actividad y un sostenido aumento de costos, especialmente en el combustible.

En esta coyuntura, el titular de la empresa Expreso Formosa, Guillermo Santos, describió un panorama "cada vez más complicado" para quienes trabajan en el rubro. "Estamos mal. Venimos en caída y con aumentos constantes. Solo en las últimas semanas el combustible subió más de 200 pesos por litro", señaló en declaraciones a medios locales.

Los incrementos

El titular de la empresa detalló que, en lo que va del año los incrementos acumulados rondan el 30 al 38%, lo que impacta directamente en los costos operativos. A esto se suma la actualización salarial del sector, en el marco de la paritaria de camioneros, y otros gastos fijos que no dejan de crecer.

Santos asegura que el problema no es solo el aumento de costos, sino también la fuerte retracción en la actividad. "Hoy estamos trabajando casi un 50% menos. Antes movíamos entre 20 y 25 equipos por semana, ahora no llegamos a 15", explicó el empresario.

En ese sentido, Santos señaló que la caída de la demanda se combina con la competencia de otros sistemas de transporte y distribución, lo que impacta directamente en el sector.

Entre los factores que mencionó, Santos destacó los llamados "tours de compras", que transportan grandes volúmenes de mercadería en colectivos, y el crecimiento del comercio electrónico, que concentra los envíos a través de grandes operadores logísticos.

"Gran parte de la paquetería está concentrada en pocas empresas que ya tienen convenios, lo que deja menos margen para los transportistas locales", indicó.

Frente a este escenario, las empresas del sector se ven obligadas a ajustar tarifas de manera periódica. "Vamos actualizando entre un 3 y un 5% mensual, acumulando los aumentos, porque si no es imposible sostener la actividad", explicó. Sin embargo, advirtió que trasladar esos costos a los clientes no siempre es viable en un contexto de menor consumo.

Santos explicó que el sector también enfrenta el encarecimiento de insumos clave, como los neumáticos, y señaló que una cubierta de camión actualmente cuesta entre 660 mil y 780 mil pesos, mientras que cada camión requiere más de 16.

Además, el referente destacó la delicada situación del sector, donde cualquier imprevisto puede afectar gravemente la rentabilidad de un viaje. "Hoy un flete a Buenos Aires ronda el millón seiscientos mil pesos. Si rompés una cubierta, prácticamente perdés", sostuvo.

En este contexto, desde el sector advierten que la combinación de menor actividad, aumento de costos y cambios en la logística representa un desafío cada vez mayor para sostener el funcionamiento de las empresas de transporte en la provincia de Formosa.

