Algarrobita Eco: el ejemplo de una empresa riojana que apuesta al trabajo ecológico y sustentable

En La Rioja, una provincia donde las cooperativas y pymes cumplen un rol clave en el entramado productivo, , el caso de Algarrobita Eco deja su huella por su impacto social y ambiental. A través de una propuesta ecológica y sustentable, esta cooperativa diseña y produce pañales lavables y reutilizables para bebés, jóvenes con discapacidad, adultos mayores y personas con sobrepeso.

La presidenta de la cooperativa, Adriana Chávez, dialogó con Radio La Torre y compartió la historia detrás del emprendimiento que lidera desde el barrio Las Talas, en la ciudad capital: “Nuestro producto tiene un sistema de absorción de entre seis y ocho horas, y está elaborado con telas ecológicas como algodón y bambú, que no generan escaras ni alergias”. Un detalle no menor: los pañales están pensados para realidades que suelen ser ignoradas por el mercado, como personas que superan los 120 kilos, quienes muchas veces no encuentran productos adecuados.

Del mismo modo, también confeccionan camperas, acolchados, ropa de bebé, ajuares y productos personalizados para promociones escolares o empresariales. Con 6 integrantes formales y el trabajo colaborativo de más de 20 personas, la cooperativa se ha transformado en una fuente genuina de empleo y esperanza.

La historia personal de Adriana Chávez, que perdió a su madre por complicaciones asociadas al uso de pañales descartables, fue el motor para iniciar esta búsqueda de soluciones sustentables. “Los médicos decían que no era falta de atención, sino alergia al gel de los pañales comerciales. Eso me llevó a investigar y crear estos diseños que ahora ayudan a tantas personas”, subrayó.

Pese a las dificultades económicas y la escasa visibilización de las cooperativas, el equipo de Algarrobita Eco continúa apostando al trabajo colectivo, la economía solidaria y la dignidad. “Cuando compras en una cooperativa, no solo accedes a mejores precios, también apoyas un modelo de producción más justo”, concluyó Chávez.

Una provincia comprometida con el desarrollo sustentable

La Rioja avanza en su política de desarrollo energético sustentable con la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en la localidad de Patquía, ubicada en el departamento Independencia. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Energía, forma parte del plan estratégico del gobernador Ricardo Quintela para fomentar el uso de energías limpias en toda la provincia y reducir progresivamente la dependencia de fuentes convencionales.

El nuevo parque, que será el tercero en funcionamiento en territorio riojano después de los de Villa Castelli y Pituil, representa un hito para el desarrollo energético de los Llanos. Con una capacidad estimada de generación de 50 megavatios, el parque solar de Patquía cubrirá alrededor del 25% de la demanda energética del departamento Independencia, lo que permitirá dar un paso significativo hacia la autonomía energética local.

El proyecto no solo contempla la instalación de paneles solares de última generación, sino también una serie de obras complementarias orientadas a mejorar la infraestructura eléctrica y urbana de la zona. Entre las intervenciones previstas se encuentra la colocación de 13 columnas de PRFV con brazo pescante de dos metros, equipadas con luminarias LED de 150W, lo que contribuirá a optimizar la iluminación pública y a elevar los estándares de seguridad en el área.