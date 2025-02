Con Musk a su lado, Trump ordena a agencias de EEUU planificar despidos "a gran escala"

FOTO DE ARCHIVO: La bandera estadounidense ondea a toda asta en la fachada este del edificio del Capitolio de Estados Unidos el día de la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Donald Trump en Washington

El presidente Donald Trump ordenó el martes a las agencias estadounidenses que colaboren estrechamente con el esfuerzo de su principal asesor, Elon Musk, para reducir la plantilla federal, identificando a los empleados del Gobierno que pueden ser despedidos y las funciones que pueden ser eliminadas por completo.

Con su hijo de 4 años a su lado o sobre sus hombros, Musk estuvo junto a Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca antes de que se firmara la orden, el multimillonario respondió a las preguntas de los periodistas, dejando claro que está liderando los esfuerzos de Trump para reducir el gobierno.

Luciendo una gorra de "Make America Great Again", el hombre más rico del mundo defendió su papel como funcionario no electo al que el presidente ha concedido una autoridad sin precedentes para desmantelar partes del Gobierno estadounidense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No se puede tener una burocracia federal autónoma. Tienes que tener una que responda a la gente", dijo Musk.

Musk, presidente ejecutivo de Tesla y propietario de X, respondió a las críticas de que él y su equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés) han actuado en gran medida en secreto.

"Espero que me examinen y que me hagan un examen proctológico diario", dijo Musk. "No creo que pueda salirme con la mía".

DOGE ha operado en el más absoluto secreto, sin proporcionar información sobre a quién emplea, dónde está operando o qué acciones está llevando a cabo dentro de las agencias gubernamentales. Publica pocos resultados reales de su trabajo, proporcionando sólo cifras en dólares de supuestos recortes en organismos específicos y pocos detalles concretos.

El decreto del martes fue el último esfuerzo de Trump y Musk para reducir y alinear el gobierno estadounidense con las prioridades políticas de Trump. Ya ha habido ofertas de retiro voluntario a gran escala, intentos de despojar a los trabajadores federales de las protecciones de la función pública y el cierre efectivo de algunas agencias federales.

La orden establece normas que obligan a las agencias gubernamentales a no contratar a más de un empleado por cada cuatro trabajadores que se marchen, y obliga a las agencias a trabajar con el equipo de Musk para identificar reducciones de plantilla a gran escala y determinar qué componentes de la agencia pueden eliminarse por completo.

La orden exime de los recortes a aquellos empleados cuyo trabajo sea crítico para la seguridad nacional, la seguridad pública, el cumplimiento de la ley y la aplicación de las leyes de inmigración.

Muchos funcionarios están afiliados a sindicatos, lo que significa que cualquier despido o reducción de plantilla importante debe respetar sus convenios colectivos. Los empleados de la función pública no sindicados también gozan de protección laboral en virtud de la legislación federal.

La decisión de buscar despidos masivos se produce después de que el Gobierno de Trump intentó persuadir a los trabajadores federales para que aceptaran ofertas de retiro voluntario. Ese esfuerzo ha sido bloqueado por un juez federal.

RESPUESTA A RETIROS VOLUNTARIOS

Musk, quien dijo que habla con Trump casi todos los días, se comprometió el martes a encontrar 1 billón de dólares en ahorros a través de sus esfuerzos para identificar el fraude y el despilfarro en el gobierno, una cifra que representaría casi el 15% del gasto federal total.

Trump se resistió a la sugerencia de los demócratas y otros críticos de que el papel de Musk presenta un conflicto de intereses.

Como presidente ejecutivo del fabricante de cohetes SpaceX, Musk supervisa los contratos de la compañía con el Pentágono y la comunidad de inteligencia, valorados en miles de millones de dólares.

"Ya sabes, (si) pensáramos eso, no le dejaríamos hacer ese segmento o mirar en esa área, si pensáramos que hay una falta de transparencia o un conflicto de intereses", dijo Trump.

Además de bloquear el plan de compra de Trump, los tribunales también han puesto en pausa sus esfuerzos para poner a los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional bajo licencia y el acceso de Musk a los sistemas de pago sensibles en el Tesoro de Estados Unidos.

Hay unos 2,3 millones de empleados civiles estadounidenses, excluido el Servicio Postal. Las agencias relacionadas con la seguridad representan la mayor parte de la mano de obra federal, pero cientos de miles de personas trabajan en todo el país en puestos que supervisan la atención sanitaria de los veteranos, inspeccionan la agricultura y pagan las facturas del Gobierno, entre otros.

Anteriormente, Musk hizo una publicación en su plataforma de redes sociales X en la que criticaba duramente a los bufetes que han presentado demandas en nombre de los empleados federales.

"¿Qué bufetes de abogados están impulsando estos casos antidemocráticos para impedir la voluntad del pueblo?", escribió Musk en la publicación.

Musk también ha dirigido su ira contra los jueces que han emitido fallos que pausaron los decretos de Trump. "La democracia en Estados Unidos está siendo destruida por el golpe judicial", escribió Musk en otra publicación el martes.

Trump expresó una queja similar durante su reunión con Musk en el Despacho Oval.

"Queremos acabar con la corrupción. Y parece difícil de creer que un juez pueda decir: no queremos que hagas eso", dijo. "Así que tal vez tengamos que mirar a los jueces, porque eso es muy grave. Creo que es una violación muy grave".

Con información de Reuters