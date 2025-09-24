TikTok recopiló información delicada de niños canadienses, según una investigación

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración muestra a adolescentes posando para una foto mientras sostienen smartphones delante de un logo de TikTok

sep (Reuters) -TikTok ha acordado mejorar sus medidas para mantener a los niños alejados de su sitio web y su aplicación después de que una investigación canadiense descubriera que sus esfuerzos para bloquear a los niños y proteger la información personal eran inadecuados, dijeron el martes responsables canadienses de privacidad.

La investigación conjunta sobre TikTok llevada a cabo por Philippe Dufresne, comisario de Protección de la Intimidad de Canadá, y las autoridades de protección de la intimidad de las provincias de Quebec, Columbia Británica y Alberta, ha revelado que cientos de miles de niños canadienses acceden a TikTok cada año, a pesar de que la empresa afirma que su plataforma no está destinada a menores de 13 años.

La investigación también descubrió que TikTok había recopilado información personal delicada de "un gran número" de niños canadienses y la había utilizado para "marketing" online y segmentación de contenidos.

"TikTok recopila grandes cantidades de información personal sobre sus usuarios, incluidos los niños. Estos datos se utilizan para segmentar el contenido y los anuncios que ven los usuarios, lo que puede tener efectos perjudiciales, sobre todo para los jóvenes", dijo Dufresne en la rueda de prensa en la que anunció los resultados de la investigación.

En respuesta a la investigación, TikTok acordó mejorar los métodos de control de edad para mantener a los usuarios menores de edad fuera de la plataforma y mejorar sus comunicaciones para que los usuarios, especialmente los más jóvenes, entiendan cómo podrían utilizarse sus datos, dijo Dufresne.

La empresa también aceptó cambios durante la investigación, según los comisarios de privacidad. Entre ellos, impedir que los anunciantes se dirijan a usuarios menores de 18 años, excepto en función de categorías generales como el idioma y la ubicación aproximada, y ampliar la información sobre privacidad disponible para los usuarios canadienses.

Un portavoz de TikTok dijo que la compañía está satisfecha de que los comisionados hayan aceptado varias de sus propuestas "para fortalecer aún más" su plataforma para los canadienses.

"Aunque no estamos de acuerdo con algunas de las conclusiones, seguimos comprometidos a mantener una transparencia y unas prácticas de privacidad sólidas", dijo el portavoz en un comunicado.

El portavoz no especificó con qué conclusiones no está de acuerdo TikTok.

Canadá se suma a los Gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo que han estado examinando TikTok por temor a que China pueda utilizar la aplicación para recopilar datos de los usuarios o promover sus intereses. TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance Ltd, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está trabajando con China en un acuerdo que exige que los activos estadounidenses de TikTok se transfieran a propietarios estadounidenses.

Las dos mayores instituciones políticas de la Unión Europea han prohibido TikTok en los teléfonos del personal, mientras que el Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre un proyecto de ley para prohibir a los empleados federales el uso de la aplicación en los dispositivos propiedad del Gobierno.

Ottawa empezó a investigar el plan de TikTok de invertir y ampliar su negocio en Canadá en 2023. La revisión dio lugar a una orden gubernamental que exigía a la empresa poner fin a sus operaciones en Canadá por motivos de seguridad nacional, algo que TikTok está impugnando.

Con información de Reuters