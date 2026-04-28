Taiwán está en alerta tras avistar dos buques de guerra chinos cerca de sus islas Penghu

La ilustración muestra las banderas de China y Taiwán.

Taiwán ha ​avistado dos buques de guerra chinos operando en aguas cercanas a las islas Penghu, en el estrecho de Taiwán, y ha enviado a ‌sus propias fuerzas navales y ‌aéreas para mantener la vigilancia, informó el Ministerio de Defensa de Taipéi.

China, que considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como parte de su propio territorio, envía sus buques de guerra y aviones de combate a las aguas y los cielos que rodean la isla casi a diario, lo que ha suscitado la condena del Gobierno taiwanés.

Aunque el Ministerio de Defensa de Taiwán ofrece actualizaciones diarias ​sobre la ubicación de ⁠los aviones militares chinos, rara vez da detalles sobre dónde operan los ‌buques de guerra chinos, por lo general solo cuando detecta portaaviones, ⁠como ocurrió la semana pasada.

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A última hora ⁠del lunes, el ministerio informó de que un destructor y una fragata chinos habían entrado en aguas al suroeste de las islas Penghu, donde se encuentran ⁠importantes bases navales y aéreas taiwanesas y que se encuentran cerca del ​lado taiwanés del estrecho.

Las fuerzas armadas de Taiwán "vigilaron de ‌cerca la formación y respondieron adecuadamente ‌utilizando fuerzas navales y aéreas", añadió el ministerio, sin dar más detalles.

El ⁠ministerio mostró imágenes en color de ambos buques tomadas desde el aire, pero no facilitó una ubicación exacta.

El Ministerio de Defensa de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. A principios de este mes, dijo ​que las actividades ‌militares habituales de China en torno a Taiwán son "totalmente justificadas y razonables" y que cualquier tensión es culpa del Gobierno de Taipéi.

En declaraciones a los oficiales de la Guardia Costera en Taipéi el martes, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, dijo que las operaciones de "zona ⁠gris" de China, tácticas irregulares para agotar al enemigo sin recurrir al combate abierto, y la presión psicológica han crecido día a día.

"Buscan crear una nueva normalidad que socave el 'statu quo'", añadió.

AVIONES DE COMBATE CHINOS

El martes por la mañana, en su informe diario sobre las actividades chinas de las últimas 24 horas, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que un total de nueve buques de guerra chinos operaban ‌en torno a la isla, y que se habían detectado 22 aviones militares.

Aunque mostró un mapa de la ubicación de los aviones chinos, principalmente en el estrecho y al norte y suroeste de Taiwán, no proporcionó ninguna otra información sobre la ubicación de los buques de guerra.

La Guardia Costera de Taiwán se encuentra en ‌primera línea de la vigilancia de las actividades chinas, en un papel de apoyo a la Armada, y Lai afirmó que se reforzarían sus capacidades.

Esto incluye capacidades integradas de ‌vigilancia marítima y ⁠aérea, con un despliegue ampliado de drones, sistemas de radar de última generación y sistemas de imagen térmica por infrarrojos, señaló ​Lai.

El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín, afirmando que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Con información de Reuters