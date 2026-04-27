Starmer se enfrenta a votación sobre posible investigación parlamentaria por Mandelson: The Times

El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia un discurso en Blackpool

​El Parlamento británico votará el martes sobre una posible investigación al primer ministro Keir Starmer, ‌con el fin ‌de determinar si engañó a la Cámara de los Comunes en relación con el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, según informó el diario The Times.

Cualquier investigación de este tipo podría tener graves consecuencias para el futuro de ​Starmer. Hasta ahora ⁠se ha resistido a las presiones para ‌que dimita por su decisión de contratar ⁠a Mandelson, pero si ⁠se descubre que engañó de forma deliberada al Parlamento, es probable que su posición se vuelva insostenible.

El Times ⁠informó de que el presidente de la ​Cámara, Lindsay Hoyle, aprobará una solicitud ‌para que el Parlamento ‌debata y vote si la Comisión de Privilegios ⁠debe investigar el asunto.

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Mandelson fue despedido por Starmer en septiembre, después de que se descubriera que su relación con el fallecido delincuente sexual ​estadounidense Jeffrey ‌Epstein era más estrecha de lo que se sabía.

Esto suscitó dudas sobre el criterio de Starmer al contratarlo, agravadas por la revelación de que un organismo de control ⁠de seguridad había calificado el nombramiento como un caso límite y se inclinaba por denegar la autorización, una decisión que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores anularon sin informar al primer ministro.

El Partido Laborista de Starmer tiene mayoría en el Parlamento, lo que ‌podría permitir al Gobierno ordenar a sus diputados que voten en contra de la apertura de una investigación.

Si el Parlamento votara a favor de una investigación, la comisión, integrada por diputados de los tres ‌partidos más grandes, examinaría si las declaraciones de Starmer sobre Mandelson equivalen a engañar, a sabiendas o de ‌forma inadvertida, a ⁠la Cámara.

Se espera que el foco de cualquier investigación de este tipo recaiga ​en la declaración de Starmer de que se siguió el debido proceso al contratar a Mandelson.

Con información de Reuters