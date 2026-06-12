Starmer dice que no ha perdido autoridad y que luchará por mantener su cargo

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico, Keir Starmer, habla durante su visita a STARK, una empresa líder en tecnología de defensa, en Swindon, Reino Unido

​El primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó el viernes la idea de que hubiera ‌perdido autoridad en ‌su cargo y afirmó que lucharía por conservar su puesto, y añadió que cualquiera que quisiera sustituirlo tendría que hacer frente a las mismas limitaciones financieras.

Estos comentarios se producen un día después de que el ministro de ​Defensa, John ⁠Healey, asestara un nuevo golpe al ya ‌debilitado liderazgo del primer ministro al ⁠dimitir y acusar a Starmer ⁠de ser incapaz de destinar los recursos necesarios para mantener la seguridad del país, en una ⁠indirecta a la autoridad que el ​primer ministro ejerce sobre sus ministros.

"No ‌voy a renunciar", dijo Starmer ‌a la BBC, en sus primeras declaraciones ⁠públicas desde la sorprendente dimisión de Healey.

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Ante la expectativa de que sus rivales lancen una contienda para sustituirlo en las próximas semanas ​o ‌meses, Starmer afirmó que lucharía contra cualquier desafío a su cargo.

"Permítanme ser claro con ustedes: no se trata de vanidad personal, no se trata de terquedad, ⁠sino de un sentido del deber muy profundo. Fui elegido para servir a este país, a pesar de las difíciles circunstancias. Eso es lo que estoy haciendo", afirmó.

Starmer rechazó las críticas de Healey, afirmando que la defensa y la seguridad ‌eran sus principales prioridades y que seguirían siéndolo cada vez que el Gobierno tuviera que tomar decisiones de gasto en el futuro.

Dijo que ya había tomado decisiones "duras" para recortar los presupuestos de ‌otros departamentos con el fin de destinar más dinero a la inversión en defensa.

"Quienquiera que sea ‌el primer ministro ⁠se enfrentará a los mismos vientos en contra a los que me ​enfrento yo. Nada de eso va a cambiar", dijo Starmer.

Con información de Reuters