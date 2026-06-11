La señalización de la oferta pública inicial de SpaceX se exhibe en el edificio del Bank of America en Nueva York.

SpaceX fijó el jueves el precio de la mayor oferta pública inicial de ‌la historia de Estados ‌Unidos en 135 dólares por acción, lo que convierte al fabricante de cohetes y naves espaciales de Elon Musk en una de las empresas más valiosas del mundo.

La OPI recaudó la cifra récord de 75.000 millones de dólares con la venta de 555,56 ​millones de acciones, ⁠lo que valora al proveedor de servicios espaciales, ‌satelitales y de inteligencia artificial en 1,77 ⁠billones de dólares, un récord ⁠para una oferta inicial.

SpaceX ocupará el séptimo puesto entre las empresas que cotizan en Estados Unidos cuando sus acciones ⁠comiencen a cotizar en el Nasdaq el viernes, ​aunque el año pasado tuvo pérdidas.

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La ‌fijación del precio del jueves ‌culmina un esfuerzo de meses que ha hecho ⁠realidad el proyecto más ambicioso de Musk hasta la fecha, a pesar de que ha puesto patas arriba un puñado de tradiciones financieras y de ​que algunos ‌analistas cuestionan si su alta valoración está justificada.

Con el precio de salida, las acciones de SpaceX comenzarán a cotizar el viernes con un valor superior al de empresas tan diversas ⁠como JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway y Eli Lilly, así como de gigantes tecnológicos como Meta Platforms y la propia Tesla de Musk.

La mayor salida a bolsa de la historia antes de SpaceX fue la de Saudi Aramco en diciembre de 2019, que recaudó 25.600 millones de dólares ‌con una valoración de 1,71 billones de dólares. En términos ajustados a la inflación, Aramco recaudó 33.200 millones de dólares con un valor de 2,21 billones de dólares.

La valoración de la empresa de 1,77 billones de dólares, ‌basada en 13.080 millones de acciones en circulación, podría aumentar aún más si los suscriptores ejercen su derecho a ‌vender más acciones, ⁠una decisión que suele tomarse en los 30 días posteriores a la oferta.

Reuters había ​informado antes de que SpaceX buscaba una valoración de 1,75 billones de dólares.

Con información de Reuters