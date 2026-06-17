El sistema sanitario de Formosa impulsa una capacitación clave en emergencias cardiovasculares: los detalles

La provincia de Formosa llevará adelante la 1ra Jornada de Emergencias Cardio-vasculares Interhospitalaria, una propuesta de formación orientada a la actualización de conocimientos y al fortalecimiento de las estrategias de atención ante situaciones cardiovasculares de urgencia.

La actividad se desarrollará los días 19 y 20 de junio en el Salón Auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) y reunirá a profesionales de distintos niveles del sistema sanitario provincial. El cronograma prevé el inicio de las actividades el viernes por la tarde, mientras que la segunda jornada se extenderá durante la mañana del sábado.

La capacitación está destinada a médicos de guardia, enfermeros, integrantes de los equipos de emergencias prehospitalarias que prestan servicios en ambulancias y profesionales que se desempeñan en centros de derivación provincial, tanto del ámbito público como privado.

Un espacio para fortalecer la atención de emergencias

La organización del encuentro está a cargo del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” y tiene como objetivo generar un ámbito de intercambio de experiencias, actualización científica y fortalecimiento de capacidades para los equipos que intervienen en la atención de pacientes con patologías cardiovasculares agudas.

Además de la modalidad presencial, la jornada podrá seguirse mediante una transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), lo que permitirá ampliar el acceso a los contenidos y llegar a profesionales de distintos puntos de la provincia.

Las emergencias cardiovasculares constituyen una de las situaciones médicas que requieren respuestas rápidas, precisas y coordinadas. Por ese motivo, este tipo de iniciativas adquiere una relevancia especial al promover la capacitación continua de los equipos sanitarios y fortalecer la articulación entre los distintos servicios que integran la red de atención.

Con esta propuesta, el sistema de salud provincial continúa con el impulso espacios de formación destinados a mejorar la calidad de la atención, promover la actualización profesional y optimizar la respuesta ante eventos que demandan intervenciones inmediatas para preservar la salud y la vida de los pacientes.

La evolución del sistema de salud de Formosa

La diputada provincial Cristina Mirassou defendió el sistema de salud de Formosa al destacar la transformación de las comunidades del interior y de zonas como el barrio Namqom, que pasaron de tener salas precarias a centros equipados con profesionales interdisciplinarios. En declaraciones a Agenfor, resaltó que muchas de estas localidades alejadas cuentan ahora con médicos y enfermeros pertenecientes a las propias comunidades originarias, lo que demuestra un avance indiscutible en todo el territorio.

La legisladora vinculó este progreso con las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán en materia de infraestructura, conectividad y educación, y así vaolrar especialmente la carrera de Medicina en la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Según concluyó Mirassou, el acceso a la formación profesional permite que los jóvenes regresen a ejercer a sus localidades de origen, lo que convierte a las nuevas generaciones en protagonistas de un crecimiento comunitario sostenido.