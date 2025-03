Quintela sobre el nuevo interbloque peronista en el Senado: "Fue una decisión planteada por los senadores”

El jueves pasado se oficializó la conformación del interbloque "Convicción Federal", un interbloque que continuará funcionando con los otros dos espacios peronistas que conforman al Senado del Congreso de la Nación. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela brindó un análisis sobre la decisión política que se dio en la Cámara Alta del Congreso y negó los rumores de que se trate de una estrategia para romper el bloque peronista.

Este espacio es conformado por un grupo de senadores de Unión por la Patria (UxP), cuyos firmantes fueron: Jesús Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca). En este marco, el primer mandatario riojano explicó en comunicación con Radio 10: "Fue una decisión que tomaron los cuatro senadores que representan a sus provincias. Esta decisión no es para romper el bloque bajo ningún punto, sino constituir un interbloque dentro del bloque de Unión por la Patria para hablar digamos en términos federales y tener una voz del interior".

Sin embargo, el gobernador remarcó que esta acción no fue comandada por él ni por ninguno de sus pares, si no que "fue una decisión planteada por los senadores", la cual fue comunicada una vez que el bloque ya fue conformado. "Nos parece bien conformar algo con identidad propia", agregó.

Del mismo modo, mostró su confianza en la representación de oposición en este nuevo interbloque, principalmente en los senadores riojanos presentes en el Senado: "Los riojanos votaron de la manera correcta todas las votaciones".

Críticas a Milei: "Es un payaso"

En otro tramo de la entrevista, Quintela apuntó contra el presidente Javier Milei por la situación socioeconómica a nivel nacional y subrayó: "Este presidente es un payaso que vino a destruir la vida de los argentinos. Nunca manejó un centro vecinal, una ONG, un club de barrio, no manejo nada y no puede manejar a 50 millones de argentinos".

Bajo esta línea, aseguró la provincia de La Rioja es de las más afectadas debido a la deuda millonaria que mantiene el Gobierno nacional con la provincia, la cual escaló a casi 800 millones de dólares. En este marco, apuntó también contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por "obstaculizar el desarrollo riojano por desvinculación con el territorio".

"Hace todo lo posible para que La Rioja no pueda prosperar y salir adelante. Se preocupa para que los fondos extracoparticipables no lleguen a la provincia. Que me digan qué sector de la Argentina se vio beneficiado con estas políticas, aparte de las cuatro manzanas de la city porteña que están en su juego financiero", concluyó.