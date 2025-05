Sin rumbo nacional, Francisco Paoltroni abandona el Senado y apuntó contra LLA: "No respondo caprichos"

El senador nacional Francisco Paoltroni anunció que se tomará licencia de su banca en el Congreso para participar como convencional constituyente en el debate por la nueva Carta Magna de Formosa. La decisión se conoció tras una nueva crítica pública al asesor presidencial Santiago Caputo, con quien mantiene un conflicto desde hace meses.

En declaraciones a Radio Con Vos, Paoltroni volvió a marcar distancia del oficialismo nacional y de La Libertad Avanza. "A mí Santiago Caputo no me va a decir nada. Dentro de poco tiempo me voy del Senado. Yo no formo parte de estas discusiones ni de los caprichos de Caputo", afirmó, al referirse a la interna generada en torno a la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema.

Cabe recordar que Paoltroni, quien se había aliado a La Libertad Avanza con su partido Libertad, Trabajo y Progreso, fue expulsado del espacio luego de sus reiteradas críticas al asesor presidencial. "Fui muy crítico con Caputo. Para mí, la postulación de Lijo fue un límite", remarcó el senador formoseño.

La polémica por la designación de Lijo

Consultado sobre el debate que realizará la Cámara alta sobre Ley de Ficha Limpia, Paoltroni expresó que "la política está llena de delincuentes". "En vez de ser gente honorable, limpia, integra e incuestionable, ha terminado siendo un refugio de delincuentes", describió el legislador.

"Yo soy incuestionable. Nunca formé parte de la política, nunca fui proveedor del Estado y nunca tuve nada que ver. Siempre pagando impuesto como un burro y doblando el lomo", describió Paoltroni, y concluyó: "Vos me traes a jueces delincuente y yo me le planto a quien sea. Al Presidente o a lo que sea".

El Senado sesionará el 7 de mayo para tratar el proyecto de Ficha Limpia, que ya cuenta con media sanción de Diputados. El oficialismo de La Libertad Avanza confía en contar con el respaldo de sus aliados opositores para reunir el quórum y aprobar la iniciativa.

Quién es Francisco Paoltroni

Francisco Paoltroni, empresario formoseño, dio sus primeros pasos en la política al fundar el partido Libertad, Trabajo y Progreso con el objetivo de enfrentar al actual gobernador Gildo Insfrán en las elecciones provinciales de 2023. Sin embargo, en los comicios obtuvo apenas el 9% de los votos, muy por detrás del mandatario peronista, que fue reelecto con el 69% de los sufragios.

Tras ese resultado, Paoltroni selló una alianza con La Libertad Avanza y logró una banca en el Senado, convirtiéndose en uno de los ocho legisladores nacionales del espacio liderado por Javier Milei. Meses después, y en medio de una fuerte interna con el asesor presidencial Santiago Caputo, fue desplazado del frente. En las próximas semanas, dejará su lugar en el Congreso para regresar a Formosa e integrarse como convencional constituyente en la reforma impulsada por el propio Insfrán.