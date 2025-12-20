Todos Unidos por la Vida: Formosa lanza el plan de prevención vial para la temporada de verano 2026

En el marco de las acciones correspondientes al verano 2025-2026, el Consejo Provincial de Seguridad Vial implementará el plan preventivo de seguridad vial Todos Unidos por la Vida. El mismo fue aprobado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González e invitó a las municipalidades a sumarse. Este se desarrollará desde el lunes 22 de diciembre y se extiende hasta el próximo 2 de marzo.

Según la Resolución N° 07/25, este organismo multidisciplinario acordó intensificar las acciones de seguridad vial durante diciembre de 2025 y los meses de enero, febrero y marzo de 2026, de manera simultánea con medidas similares que se implementarán en otras provincias del país.

Entre las acciones previstas se encuentran la ejecución de operativos preventivos coordinados con autoridades nacionales, provinciales y municipales con el fin de aplicar la Ley Provincial N° 1150, que corresponde a la adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449, en cada jurisdicción.

Además, está previsto la realización de campañas de concientización y educación vial a través de los medios de comunicación social y distribución de folletos informativos útiles para los conductores de vehículos usuarios de la vía pública en general. El objetivo de proteger la vida, los bienes de la comunidad y reducir los accidentes de tránsito en la provincia.

Del mismo modo, se solicitó a la Jefatura de la Agrupación 6° de Gendarmería Nacional que lleve a cabo acciones preventivas de control vehicular en su jurisdicción y competencia, en coordinación con la Policía Provincial.

Que tu festejo no duela: comenzó la campaña de pirotecnia cero en Formosa

El Gobierno de Formosa reforzó en los últimos días su campaña de pirotecnia sonora cero Que tu festejo no duela, con una jornada de concientización realizada en la Plazoleta de los Gobernadores, encabezada por la Policía Comunitaria, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la asociación “Camino Azul TEA Formosa”.

La jefa de la Policía Comunitaria, María Arce, explicó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que distintas áreas de la fuerza vienen trabajando “arduamente” en la campaña, con el objetivo de difundir el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el uso de pirotecnia sonora en la ciudad capital. Para ello, equipos de la Policía Comunitaria y del Comando Radioeléctrico Policial realizan notificaciones y acciones de sensibilización en comercios, fundaciones, clubes y diferentes espacios públicos.