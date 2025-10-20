La jefa de política exterior de la UE dice que la posible visita de Putin a Hungría "no es agradable"

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, presenta la "Hoja de ruta de preparación para la defensa 2030", durante una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el lunes que "no es agradable" que el presidente ruso, Vladimir Putin, pueda viajar a Hungría, miembro de la UE, para mantener conversaciones sobre Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reuniría pronto con Putin en Budapest.

Kallas dijo a los periodistas antes de una reunión de ministros de Exteriores europeos en Luxemburgo que los esfuerzos de Trump para lograr la paz son bienvenidos, pero que también es importante que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúna con el líder ruso.

"Estados Unidos tiene mucha fuerza para presionar a Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones; si la utiliza, entonces, por supuesto, será positivo si Rusia detiene esta guerra", dijo Kallas.

Putin se enfrenta a una orden de detención del Corte Penal Internacional, del que Hungría está en proceso de abandonar.

"En cuanto a Budapest, no, no es agradable (...) ver que realmente una persona sobre la que pesa una orden de detención de la CPI viene a un país europeo", dijo Kallas, y añadió que la "cuestión es si hay algún resultado".

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys, afirmó que no hay lugar para Putin en ninguna capital europea.

"El único lugar para Putin en Europa está en La Haya, frente al tribunal, no en ninguna de nuestras capitales", dijo antes de la reunión de ministros.

Kallas, de la UE, también dijo a los periodistas que esperaba que el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia se aprobara esta semana, pero precisó que la aprobación no llegaría el lunes.

Con información de Reuters