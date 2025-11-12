Muestra de aguas residuales Alemania contiene forma salvaje de polio, dice instituto sanitario a Reuters

FOTO DE ARCHIVO: Un niño recibe gotas de vacuna antipoliomielítica en una caseta frente a un hospital de Peshawar

nov (Reuters) -La forma salvaje del virus causante de la poliomielitis fue detectada en un muestreo de aguas residuales en Alemania, informó el miércoles a Reuters el principal organismo de salud pública del país, en un revés para los esfuerzos por librar al mundo de la enfermedad.

Los hallazgos se producen más de 30 años después de que se registraran en Alemania los últimos casos de infecciones por el virus salvaje de la polio en personas y suponen la primera detección del virus salvaje a partir de un muestreo medioambiental en el país desde que se inició este tipo de control rutinario en 2021.

"El poliovirus salvaje tipo 1 (WPV1) se ha detectado en una muestra de aguas residuales en Alemania", dijo el Instituto Robert Koch en un comunicado a Reuters, agregando que no se habían reportado infecciones en personas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con información de Reuters