Las soluciones de la influencer Lady Tamayo Murillo para el cuidado de la piel

La influencer colombiana, experta en estética y salud, da recomendaciones para mantenerla sana y joven.

Tu piel es tu carta de presentación, es cambiante y requiere de cuidados especiales para hacerla verradiante. Lady Tamayo Murillo, influencer de estética y salud,conoce a detalle cuáles son los tratamientos imprescindibles para mantenerla sana y joven.

La respuesta para lucir una piel jugosa y saludable va desde el amor, Lady Tamayo Murillo como experta en estética y belleza, confía en el poder de las emociones para reflejarse en lo exterior, sin embargo, está consciente de los tratamientos innovadores que cada vez marcan mayor presenciaen la rama de la estética.

Sin bien es cierto, no existen recetas mágicas para la eterna juventud,pero con los novedososmétodos de cuidado para la piel, se puede alargar este proceso natural. Como influencer de estética y salud, Lady Tamayo Murillo es la responsable de ofrecer tratamientos de skincare, masajes relajantes y tratamientos corporales, ideales para reducir la flacidez, la celulitis y grasas acumuladas.

Más de 3 años de experiencia

Hebe by Lady Tamayo es el nombre de su spa, un espacio ideado para conectar con tus sentidos mientras consientes a tu cuerpo. Su idea de ser amable con la mente y el cuerpo nació desde muy temprana edad cuando quería ser doctora.

Tanto fue su deseo, que estudió administración en salud; bajo esta premisa, Lady Tamayo Murillo apuesta a tratamientos de estética y productos excelentes para motivar a sus clientas a serparte deuna experiencia excepcional capaz de conectar con lo más profundo de su ser.

El cuidado comienza desde ya

No esperes ser mayor para tomar acciones referentes al cuidado de tu piel, mientras más joven comiences a actuar en pro de la salud de tu piel, mejores resultados tendrás a futuro. Lady Tamayo Murillo propone comenzar con soluciones efectivas que avanzan en el bienestar del órgano más grande del cuerpo.

Un consejo superfuncional que recomienda la experta en cuidado de la piel, es el hábito de tomar agua, aunque parece muy fácil, el consumo de este líquido natural, intensifica la hidratación en el cuerpo, mantiene las articulaciones lubricadas, libera toxinas y evita la retención de líquidos. Lady Tamayo Murillo asegura que esta práctica refleja increíbles beneficios para todo tu cuerpo.

Otra de las soluciones infalibles para el cuidado de la piel, es utilizar el protector solar en todo momento, la influencer de estética y belleza, Lady Tamayo Murillo afirma que utilizar este producto retrasa el envejecimiento de la piel, la hidrata y evita las manchas causadas por el sol.

Una labor que se expande

@ladytamayohebetiene más de 18 mil seguidores en la red social Instagram, la comunidad de internautas se sienten contentos de visualizar la calidad del trabajo de su spa a través de stories, al mismo tiempo, la exitosa colombiana Ladys Tamayo Murillo se siente feliz de transmitir soluciones efectivas para quienes anhelen mejorar su imagen corporal.

Similarmente, Lady Tamayo Murillo expresa que la belleza va más allá de lucir un excelente cuerpo,se trata de transmitir humildad, amor, ser un ser que cuide su cuerpo y sobretodo sus pensamientos.

Lady Tamayo Murillo, influencer experta en estética y salud, te dice 3 beneficios de visitar un spa

Invertir en tu salud física y mental nunca está de más, es la excusa perfecta para escaparte, salir de la monotonía y decirle adiós al estrés. Lady Tamayo Murillo como influencer experta en estética y salud, confirma tres beneficios por los que sí o sí, debes visitar un spa.

Como propietaria del spa HEBE by Lady Tamayo, la influencer proveniente de Colombia entiende muy bien el significado de calidad de servicio, desde su centro estético se encarga de regalar momentos de relajación a través de masajes y tratamientos corporales que incrementan el amor propio de sus usuarios.

Su función es garantizar que cada visitante de su spa se vaya con una sonrisa en el rostro y para ello,no posee tiempo estimado en cada sesión, es decir, que no culmina el tratamiento hasta que no se logren los resultados esperados. Mientras su spa toma fuerzas en los Estados Unidos, Lady Tamayo Murillo se mantiene en constante preparación paraofrecer innovación a cada uno de sus clientes, desde su especialidad, la experta en estética y salud.

1. Desconexión por completo

La influencer de estética y salud comprende lo abrumadora que puede ser la rutina, entre el trabajo, las ocupaciones del hogar y los pendientes, el tiempo se esfuma sin darte cuenta. El tiempo de calidad es imprescindible para dar valor a lo que realmente importa, como regalarte un día entero sin preocupaciones en un spa.

No solo porque gozas de un ambiente relajante, lleno de armonía y salubridad, sino porque estás en las manos de expertos que serán amables con tu cuerpo y te darán el trato que te mereces en tu día de amor propio. La experta en estética y salud afirma que para ver cambios positivos en el cuerpo, primero se deben cultivar pensamientos positivos en nuestro ser, así como también, se debe acompañar con el control de las emociones y mucho amor.

2. Elimina dolores musculares

Si posees alguna molestia en tu cuerpo, acudir con los expertos es la mejor opción para reducirlos y hasta eliminarlos por completo. Lady Tamayo Murillo asegura que en su spa tienen el conocimiento necesario para realizar masajes post operatorios, además realizan tratamientos como la madoterapia que tienen la característica de tonificar el cuerpo y combatir la celulitis.

Lady Tamayo Murillo afirma que el spa no solamente tiene la habilidad de ofrecerte momentos de relajamiento, también, tiene la particularidad de ofrecer tratamientos que te harán lucir un cuerpomás hermoso y saludable.

3. Estado de relajación física y mental

@ladytamayohebetiene confía plenamente en el estado de tranquilidad que sienten sus usuarios cuando logran compenetrar el cuerpo con su mente; la esencia de un spa es reducir la ansiedad, combatir el estrés e incrementar la autoestima. Es 100% garantizado la cantidad de personas que salen resplandecientes luego de consentirse un poco en una sesión.

Ir al spa incrementa la tranquilidad en las personas, sin contar que es considerado uno de losmejores planes para consentirse y mejorar el estado de ánimo.

HEBE by Lady Tamayo

Puedes conseguir este centro de estética a través de su Instagram @ladytamayohebetiene y conocer todas las bondades que ofrece este majestuoso lugar, similarmente, puedes escribirle a su propietaria Lady Tamayo Murillo, quien amablemente interactúa con sus usuarios para determinar el nivel de su spa.

En definitiva, no puedes dudar en dejar de asistir a estos espacios y si aún no lo has hecho te recomendamos el de Lady Tamayo Murillo, pasarás un día de sanación, en un ambiente cálido, de abundante bienestar.

Como experta en el cuidado de la piel, Lady Tamayo Murillo, asegura como factor importante para mantener la piel saludable, tener un buen sueño, dormir bien, es infalible para potenciar una piel con firmeza, suave y saludable.

Aunque todo parece muy sencillo si sigues estos consejos al pie de la letra, la solución más eficazpara una piel saludable es tener mente positiva ante las adversidades y mantener un control efectivo de tus emociones