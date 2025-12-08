Suben las temperaturas y aparecen los alacranes: el Gobierno de La Rioja detalla consejos clave de prevención

El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Salud, advirtió que con la llegada del verano y las altas temperaturas aumenta la presencia de alacranes en los hogares de la provincia. Si bien estos animales están presentes durante todo el año, en esta época se vuelven más visibles y crece el riesgo de accidentes, especialmente en niñas, niños y personas mayores.

El director del área de Artrópodos del Ministerio de Salud, Cristian Bizzotto, precisó que la principal herramienta de prevención es el cuidado dentro del hogar y sus alrededores. Recomendó mantener el césped corto, evitar la acumulación de escombros, maderas, basura o arena cerca de las viviendas, reparar grietas en paredes y pisos, y colocar burletes en puertas y ventanas para limitar el ingreso de los arácnidos.

También subrayó la importancia de instalar rejillas en desagües y cañerías, ya que los alacranes utilizan esos conductos para desplazarse. “Es fundamental reducir los refugios posibles dentro y fuera de la casa”, indicó el especialista en comunicación con Radio y Televisión Riojana.

Bizzotto insistió en una serie de medidas de cuidado diario: sacudir siempre el calzado antes de usarlo, revisar la ropa de cama, cunas y camas infantiles, evitar caminar descalzo durante la noche y no dejar ropa, toallones u otros objetos tirados en el piso. “Es común atender pacientes que fueron picados mientras se secaban con un toallón tirado”, señaló. También mencionó casos en los que el alacrán estaba dentro del casco de la moto.

En relación con las especies presentes en la provincia, informó que en La Rioja se registran dos de importancia sanitaria: Tityus carrilloi y Tityus confluens, que se caracterizan por tener pinzas finas y doble aguijón. “Todos los alacranes tienen veneno, pero estas especies afectan el sistema nervioso central”, explicó.

Tras una picadura, el veneno se difunde en el organismo en un lapso de entre cuatro y siete minutos, por lo que la consulta médica debe ser inmediata. Bizzotto remarcó que no es necesario llevar el alacrán al hospital, aunque puede ayudar a identificar la especie. “Lo importante es no perder tiempo buscándolo. La consulta médica inmediata es clave”, reiteró.

El funcionario también aclaró qué no debe hacerse ante una picadura. Desaconsejó succionar la herida, colocar torniquetes, aplicar remedios caseros o infusiones y recurrir a métodos populares como la naftalina, que además es tóxica. El único recurso de primeros auxilios que puede utilizarse es la aplicación de hielo local para aliviar el dolor y enlentecer la difusión del veneno, pero nunca como reemplazo de la atención profesional.

En cuanto a la evolución de los casos, Bizzotto indicó que las cifras se mantienen dentro de lo esperado para la época: alrededor de 200 accidentes registrados en el Hospital Materno y más de 300 en el Hospital Vera Barros, con una tendencia al aumento hasta los meses de marzo y abril, cuando suelen descender las temperaturas.

Finalmente, el Ministerio de Salud llamó a reforzar las medidas de prevención durante todo el verano y advirtió que las fumigaciones no son suficientes como única estrategia, ya que los insecticidas no alcanzan los lugares donde los alacranes suelen esconderse. “La mejor defensa es eliminar los refugios dentro y fuera del domicilio”, concluyó el especialista.