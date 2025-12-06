Salud pública: tras el crecimiento nacional, Formosa profundiza sus campañas contra el VIH/SIDA y sifilis

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA y frente al aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual producto de la desinversión nacional, Formosa profundiza las campañas de prevención y charlar debate en el sistema educativo.

En esta oportunidad, desarrolló dos charlar educativas en la Escuela Provincial de Educación Secundaria Intercultural Bilingüe (EPES EIB) N° 5, destinadas a estudiantes del Ciclo Básico del turno mañana y del Ciclo Orientado por la tarde. La actividad fue realizada por el equipo del centro de salud de María Cristina y, durante ambos encuentros, se abordaron conceptos esenciales sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como las vías de transmisión del virus. Cabe destacar, que los talleres de salud se encuadran en el Modelo Formoseño y el cuidado de la ciudadanía.

En tanto, se explicó que el VIH puede transmitirse a través de sangre y otros fluidos corporales como semen, líquido preseminal, fluidos rectales, fluidos vaginales y leche materna. También se repasaron las formas más comunes de contagio: relaciones sexuales sin preservativo, compartir agujas o elementos cortopunzantes, y la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia.

Más salud, más educación en la provincia

La directora del centro de salud, doctora Irma Lottero, participó de las charlas y destacó que se hizo especial hincapié en la prevención mediante el uso del preservativo. Con apoyo de materiales didácticos, se brindaron instrucciones claras sobre su utilización correcta.

Otro punto central fue la importancia del diagnóstico temprano. Se recordó a los estudiantes que el test de VIH es gratuito, sencillo, rápido y confidencial, y que permite obtener resultados en minutos con una pequeña muestra de sangre. Además, se expusieron las etapas de la enfermedad y se remarcó que los avances actuales en los tratamientos posibilitan que el VIH sea tratado como una condición crónica, mejorando notablemente la calidad de vida de las personas.

En diálogo con medios locales, Lottero subrayó que el equipo de salud trabaja durante todo el año en acciones de concientización, intensificadas especialmente en diciembre, con el objetivo de erradicar prejuicios y fomentar el respeto hacia quienes viven con VIH/SIDA.

“La prevención y el conocimiento son herramientas poderosas en la lucha contra el VIH/SIDA”, concluyó. Al cierre de las charlas, los estudiantes recibieron preservativos gratuitos y folletos informativos, reforzando el compromiso con la educación y el cuidado integral de la salud.