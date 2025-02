Quintela apuntó contra Milei por la salida de Argentina de la OMS: "Inadmisible este acto irresponsable"

La decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó una ola de repudios en distintos sectores. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los dirigentes políticos que manifestó su profundo desacuerdo. "Inadmisible este acto irresponsable del presidente con la salud. Las consecuencias son graves", afirmó el primer mandatario riojano en su cuenta de X (ex Twitter).

Asimismo, Quintela compartió un mensaje de Juan Carlos Vergara, ministro de Salud de La Rioja, en donde analiza las repercusiones que tendrá la salida de nuestro país de la OMS. "El presidente Javier Milei ha decidido de manera unilateral, sin consultar ni convocar a los ministros a un Consejo Federal de Salud, retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Esta medida irresponsable nos deja aislados en el escenario internacional, debilitando nuestra capacidad técnica y afectando gravemente a las provincias, ya que perderemos el acceso a asesoramientos y a la colaboración y articulación con los países que la integran", remarcó el ministro.

A continuación, el titular de la cartera de Salud detalló algunas de las graves consecuencias que esto traéra aparejado. "Salir de la OMS significa quedar fuera de estrategias globales de prevención y respuesta ante emergencias sanitarias, como lo fue la pandemia; perder acceso a información científica y limitar nuestra capacidad de adquirir insumos esenciales en situaciones críticas", indicó Vergara.

Para finalizar, el ministro hizo un llamado a establecer canales de diálogo y consenso, en vez de tomar decisiones precipitadas y poner en peligro a la población. "Es un retroceso para la salud pública y el derecho de nuestra población a una atención de calidad. No podemos permitir que decisiones arbitrarias y sin consenso pongan en riesgo el bienestar de nuestra gente. La salud debe estar por encima de cualquier interés político", concluyó el funcionario.

Más detalles sobre el anuncio presidencial

Este miércoles, el presidente Javier Milei anunció que retirará al país de la OMS, debido a que "promovió cuarentenas eternas sin sustento científico cuando le tocó combatir la pandemia de COVID-19". Según el mandatario, "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia". Además, acusó a la OMS de ser inflexible y no admitir errores, y de asumir competencias que no le corresponden, "limitando la soberanía de los países".

Por otro lado, es importante señalar que, días atrás, el presidente Donald Trump había anunciado que retirará a los Estados Unidos de la OMS. Al ser el mayor donante gubernamental de la OMS, aportando alrededor del 18% de su presupuesto, las autoridades a cargo del organismo indicaron que deberán recortar gastos, y realizaron un llamamiento a Trump para que reconsidere la salida.