La Rioja impulsa la profesionalización de la atención interdisciplinaria de la salud y fortalece los centros locales

La Rioja profundiza la institucionalización y desarrollo de la atención primaria de la salud en todo el territorio con el objetivo es generar un abordaje interdisciplinario de la misma. En lo que va del 2025 ya superó ampliamente la meta inicial del 70% prevista para este año.

Desde el Ministerio de Salud informaron que se completó la capacitación de la Zona Sanitaria I correspondiente a la Ciudad Capital, del total de 25 centros. Este pasó consolidó un avance significativo en la implementación de la Herramienta de Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud en el primer nivel de atención. El programa busca fortalecer la gestión sanitaria mediante la evaluación de los procesos internos de cada CAPS, la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora, y la optimización de recursos.

Además, promueve la creación de comités de calidad y la implementación de planes de salud ocupacional para el personal. Estas herramientas permiten establecer estándares de eficacia, seguridad y eficiencia, al tiempo que fomentan la escucha activa y la satisfacción de los usuarios como eje central del sistema.

Una importante implementación en la salud pública

El director de Determinantes de la Salud, doctor Aarón Kaen, valoró el compromiso de los equipos territoriales y destacó el impacto de esta política pública: "Este resultado refleja el esfuerzo conjunto de nuestros equipos territoriales y la voluntad de seguir mejorando la atención pública en todos los niveles. La formación constante es primordial para brindar un servicio de salud de calidad y con calidez humana".

El Ministerio de Salud remarcó el compromiso que tiene el Gobierno provincial con la mejora continua de los servicios sanitarios y el fortalecimiento del primer nivel de atención. La iniciativa no solo optimiza la gestión, sino que también consolida un modelo de atención más humano, inclusivo y centrado en las necesidades reales de la comunidad riojana.

La visita de científicos y especialistas a la provincia

La Rioja se convirtió en un centro de actualización médica al ser sede del 2° Simposio de Hipertensión Arterial y las 8° Jornadas Riojanas de Cardiología, que reunió a expertos y científicos de todo el país. El objetivo principal de este evento, organizado por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) junto con el Ministerio de Salud provincial, fue actualizar los conocimientos sobre el diagnóstico, tratamiento y manejo integral de la hipertensión arterial, una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial.

El simposio destacó por la presentación de los principales avances del Consenso Nacional de Hipertensión Arterial 2025 y contó con disertantes de prestigio nacional e internacional, incluyendo a especialistas como el Dr. César Romero (EE.UU., ISH) quien expuso sobre el compromiso renal en pacientes hipertensos, y el Dr. Rodrigo Rodríguez, asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien presentó la conferencia final sobre el Proyecto Hearts. Además de las conferencias y debates, se impartió el curso intensivo “HTA de la A a la Z”, dirigido a estudiantes y profesionales, y se abordó un módulo específico sobre cardiometabolismo, diabetes y riesgo cardiovascular.