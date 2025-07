Salud pública y de calidad: el éxito formoseño en su lucha contra el COVID-19 y el dengue

La directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, brindó un informe sobre la situación epidemiológica actual del coronavirus y el dengue en la provincia, transmitiendo tranquilidad a la población.

Respecto al COVID-19, la doctora Rodríguez explicó que, aunque circula una nueva variante en países como Brasil, en Argentina, y específicamente en Formosa, la situación es controlada. "Es cierto que está circulando en una proporción muy alta en algunos países, pero no así en Argentina y por ende en Formosa", aseguró. La profesional destacó que, en las últimas dos semanas, no se registraron nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia.

Sin embargo, recordó que es una época habitual de aumento de casos y que se mantiene una vigilancia intensificada para prevenir posibles brotes. Además, señaló que, aunque el COVID-19 está controlado, actualmente circulan otros agentes que causan infecciones respiratorias, como el virus de la gripe y el virus sincicial respiratorio. Por ello, instó a la población a no automedicarse y consultar al médico ante los primeros síntomas.

En cuanto al dengue, la situación también se encuentra bajo control. Rodríguez explicó que la circulación de la enfermedad es "muy baja" y destacó que este escenario no sorprende, ya que las bajas temperaturas típicas de esta época disminuyen la actividad del mosquito transmisor. No obstante, alertó sobre la importancia de no relajarse, ya que los huevos del mosquito son muy resistentes y pueden permanecer vivos hasta un año en los recipientes.

Por lo tanto, instó a la población a mantener limpio el entorno, eliminar los recipientes que puedan acumular agua y, si no es posible, mantenerlos tapados o boca abajo.

La directora de Epidemiología también valoró el trabajo de las cuadrillas sanitarias que, junto con personal del Ministerio de Desarrollo Humano, la Municipalidad y la Policía provincial, llevan a cabo un esfuerzo continuo y mancomunado a lo largo del año para prevenir y controlar ambas enfermedades.

Los logros sanitarios de la provincia

La provincia de Formosa logró a través de su inversión en la salud pública, como parte del Modelo Formoseño impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, que el Servicio de Ginecología y Mastología del Hospital de Alta Complejidad (HAC) Pte. Juan Domingo Perón se consolide como un referente en atención especializada de salud mamaria. El mismo, registró un total de 1240 atenciones y cirugías durante el primer semestre del año en curso.

Desde la institución destacan que se debe al reconocimiento y demanda de los servicios especializados que ofrecen, además de abarcar tanto las funciones normales de las mamas como el tratamiento integral de enfermedades benignas y malignas. En esa línea, explicaron que se atiende una diversa gama de afecciones mamarias.

Entre las patologías benignas más frecuentes se destacan los fibroadenomas y quistes mamarios, condiciones que requieren seguimiento especializado y, en ocasiones, intervención quirúrgica. El equipo médico, en el espectro de enfermedades malignas, se enfoca principalmente en el cáncer de mama y sus múltiples presentaciones, ofreciendo desde diagnóstico temprano hasta tratamientos de última generación.