El Centro de Medicina Nuclear de Formosa realizará una jornada internacional de concientización contra el cáncer

El próximo viernes 29 de agosto de 2025, la ciudad de Formosa recibirá a especialistas nacionales e internacionales en el marco de la Jornada de Cáncer de Próstata – Updates Recientes en Tratamientos. El evento, organizado por el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Néstor Kirchner” (CEMENURNK), se desarrollará en el Salón Lapacho del Hotel Howard Johnson de 08:00 a 16:30 y reunirá a destacados profesionales de la Argentina, Chile y Francia, además de referentes locales.

La actividad tiene como objetivo intercambiar experiencias y actualizar los conocimientos sobre una de las patologías oncológicas más frecuentes en varones y que cada año provoca la muerte de casi 10 millones de hombres en el mundo. Bajo la dirección de la Dra. Mabel Gill y el Dr. Fernando Trachta, la jornada se plantea como un espacio de encuentro multidisciplinario que abarcará oncología clínica, urología, medicina nuclear, radioterapia, genética médica y cuidados paliativos.

El programa contempla tres módulos temáticos. El primero estará enfocado en el diagnóstico y la estratificación de riesgo, con especial atención a la epidemiología, los factores predisponentes y la incorporación de tecnologías como PET/CT, además de la relevancia del asesoramiento genético para definir estrategias terapéuticas.

El segundo módulo abordará los tratamientos en estadios tempranos y metastásicos, destacando el rol de la cirugía y la radioterapia tanto en fases iniciales como en casos de cáncer metastásico y enfermedad oligometastásica.

Finalmente, el tercer módulo pondrá el acento en terapias sistémicas y cuidados continuos, con la presentación de avances vinculados a plataformas genómicas, la estratificación de riesgo en etapas precoces y un simposio sobre el uso de radiofármacos en el tratamiento integral.

Desde el CEMENURNK destacaron que la inscripción es gratuita y con cupos limitados, por lo que invitaron a los interesados a registrarse en el sitio web gbeventos.com.ar/cancerprostata. El centro, que ya tuvo participaciones sobresalientes en diversos encuentros médicos de relevancia nacional, busca con esta propuesta consolidar su rol como referente regional en investigación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas.

La importancia del CEMERNUK en la provincia

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Néstor Kirchner" de Formosa (CEMERNUK) celebró su tercer aniversario con un significativo logro en su historia: la atención de más de 2.000 pacientes desde su apertura. La fecha coincidió con el alta de cinco pacientes, quienes culminaron sus tratamientos con una sensación de triunfo y gratitud. Este hito, que representa el esfuerzo y dedicación de un equipo multidisciplinario, subraya la importancia del centro para la salud pública en la provincia y la región.

Desde su inauguración en 2022, el Centro trabajó con la misión de brindar servicios de alta complejidad con equidad y cercanía. Con un enfoque integral, que no solo abarca el tratamiento médico sino también el acompañamiento emocional, el CEMERNUK se convirtió en un referente en salud oncológica en el noreste argentino.

Cabe destacar que cerca del 30% de los pacientes atendidos no cuentan con obra social, y son tratados de manera gratuita, lo que resalta el compromiso del centro con la salud de los formoseños, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando los pacientes dados de alta, como Carlos Bogado, compartieron sus experiencias. "La atención es una maravilla. Tuve varias internaciones y siempre me sentí cuidado. El acompañamiento que tenemos aquí marca la diferencia, es un orgullo para Formosa contar con este centro", expresó.