Congreso Argentino de Nutrición: La Rioja participó en una importante jornada para fortalecer el sistema sanitario regional

El Ministerio de Salud de La Rioja, a través de la Coordinación de Nutrición, participó en el XXIII Congreso Argentino de Nutrición, realizado entre el 3 y el 5 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición, reunió a profesionales de todo el país bajo el lema “Una sola salud: Nutrición sustentable para el bienestar global”, con el objetivo de integrar la salud humana, ambiental y alimentaria en una misma agenda de trabajo.

En representación del equipo riojano, la coordinadora de Nutrición, Fabrizia Yalid, presentó el trabajo titulado “Fortalecimiento de capacidades en salud pública de la provincia de La Rioja: Curso ‘Abordaje integral del sobrepeso y obesidad para los diferentes niveles de atención’”.

La exposición detalló la experiencia de implementación de una propuesta formativa innovadora desarrollada en la provincia entre marzo y junio de 2025. Esta iniciativa estuvo dirigida a los equipos de salud de distintos niveles de atención, con el propósito de fortalecer la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad, a partir de un enfoque integral e interdisciplinario.

De acuerdo con lo expuesto, los resultados obtenidos fueron altamente positivos, ya que se logró un alto nivel de participación de profesionales y una mejora significativa en los conocimientos y prácticas vinculadas al abordaje de la obesidad. Este trabajo constituye un aporte concreto para el diseño de políticas públicas sostenibles en nutrición, alineadas con los desafíos actuales que enfrenta la salud pública en todo el país.

La participación de La Rioja en este congreso nacional no solo permitió visibilizar las acciones locales, sino también compartir aprendizajes y estrategias con especialistas de otras provincias. En este sentido, la Dra. Yalid destacó que el fortalecimiento de capacidades en los equipos de salud es una herramienta clave para garantizar una atención de calidad y con perspectiva integral, especialmente frente a problemáticas de alta prevalencia como el sobrepeso y la obesidad.

Plan Provincial de Salud 2030

En el marco del Plan Provincial de Salud 2030, el Gobierno de La Rioja avanza con firmeza en el fortalecimiento del sistema sanitario, con acciones concretas que impactan directamente en la población. En este camino, se llevó adelante una nueva jornada de evaluación de objetivos en la Zona Sanitaria III, que abarca los departamentos Chilecito y Famatina, donde se presentaron avances significativos y se incorporaron nuevas herramientas para mejorar la calidad de la atención.

El Plan Provincial de Salud 2030 tiene metas inmediatas para 2025, entre ellas: aumentar la cobertura efectiva básica al 50% de la población sin obra social; garantizar la captación temprana de embarazos; profundizar la búsqueda activa de pacientes; y ampliar la cobertura de vacunación, especialmente en adolescentes.

Al mismo tiempo, el plan contempla transformaciones estructurales del sistema sanitario con proyección a mediano y largo plazo, hasta el año 2030, con el objetivo de garantizar acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud y medicamentos en todo el territorio provincial.