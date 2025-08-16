Código Infarto: cómo funciona la iniciativa formoseña que salva vidas y fortalecer la salud pública

El Gobierno provincial de Formosa anunció que Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón" formará parte del sistema del Código de Infarto, un sistema organizado con un protocolo de atención médica urgente que se aplica en toda la provincia y fue diseñado específicamente para tratar el infarto agudo de miocardio de manera rápida y efectiva y salvar vidas.

El novedoso sistema fue creado para minimizar el tiempo entre los primeros síntomas el tratamiento, lo que salvaría el musculo cardiaco y reducirá la mortalidad en la región. Esto incluye una red coordinada de servicios pre hospitalario y hospitalario, con diagnóstico en los primeros 10 minutos de acción inmediata para garantizar una atención equitativa y oportuna.

En diálogo con Agenfor, el actual director de Gestión Clínica del HAC, Miguel Ángel Freis, explicó: "Como sabemos los pacientes con infarto agudo de miocardio tienen una alta tasa de mortalidad, en el cual detectar lo antes posible estos pacientes es muy importante, es necesario darles el tratamiento inicial para que puedan llegar a los centros de mayor complejidad como el HAC y terminar en tratamiento definitivo".

La importancia del programa que se ejecuta en Formosa

Freis indicó que se debe sospechar de un infarto "cuando hay un dolor de pecho, un dolor opresivo, el cual se extiende al brazo, cuello u hombros", y detalló: "Una vez detectados estos síntomas podemos acceder al Código de Infarto llamando al 107 donde recibirán la primera atención, si el paciente se encuentra fuera de la capital de Formosa se utiliza una medicación, la cual actúa y extiende el plazo de tiempo, de manera que se pueda trasladar al paciente al centro hospitalario más adecuado".

Asimismo, una vez activada la sospecha de infarto, continuó, se ejecuta un diagnóstico rápido electrocardiograma (ECG) y, si se confirma, se deriva a un centro de mayor complejidad como el HAC, Evita o el Hospital Central. Freis aseguró que es muy importante identificar los "síntomas claves, como dolor torácico o dificultad para respirar, conocer el protocolo de emergencia en la provincia, aprender sobre el tratamiento y recuperación".

El Código Infarto busca acortar los tiempos de respuesta desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento, ya que cada minuto cuenta para minimizar el daño al corazón y mejorar la supervivencia del paciente. De esta forma, el Gobierno de la provincia de Formosa, dirigido por Gildo Insfrán, apuesta al trabajo en equipo para cuidar la salud, lo cual es fundamental a la hora de salvar vidas.