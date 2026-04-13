Rusos y bielorrusos competirán con uniformes, banderas e himnos en los eventos de World Aquatics

FOTO DE ARCHIVO: Súper Final de la Liga Mundial Femenina de Waterpolo de la FINA 2021

Los ​deportistas rusos y bielorrusos podrán competir en los eventos de World Aquatics con ‌sus respectivos uniformes, ‌banderas e himnos, según anunció el lunes el organismo rector de este deporte.

Los competidores de ambos países fueron excluidos de los eventos internacionales tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero ​de 2022, que ⁠Moscú describe como una "operación militar especial". Bielorrusia ‌ha servido como punto clave ⁠de partida para la ⁠invasión.

Sin embargo, algunos de sus deportistas compitieron como neutrales en los Juegos Olímpicos de París 2024, ⁠ya que se suavizaron las restricciones.

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World ​Aquatics afirmó que se habían ‌llevado a cabo más ‌de 700 evaluaciones a deportistas con nacionalidad ⁠deportiva rusa y bielorrusa en virtud de sus directrices de elegibilidad. Añadió que sólo podrán competir tras superar con éxito ​al ‌menos cuatro controles antidopaje consecutivos y completar las comprobaciones de antecedentes.

"Durante los últimos tres años, World Aquatics y la AQIU (Unidad de Integridad Acuática) han contribuido ⁠con éxito a garantizar que el conflicto se mantenga fuera de las sedes de las competiciones deportivas", declaró el presidente de WA, Husain Al Musallam, en un comunicado.

"Estamos decididos a garantizar que las piscinas y las aguas ‌abiertas sigan siendo lugares donde los deportistas de todas las naciones puedan reunirse en una competición pacífica", agregó.

En diciembre se levantaron las restricciones para los juveniles rusos y bielorrusos. WA ‌también ha anunciado que Rusia y Bielorrusia recuperarán todos sus derechos de membresía.

Los próximos Campeonatos Mundiales ‌de Natación, ⁠que incluyen natación artística, saltos, saltos de altura, natación en aguas ​abiertas, natación y waterpolo, se celebrarán en Budapest en 2027.

Con información de Reuters