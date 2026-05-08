Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego

FOTO DE ARCHIVO. Un guardia encima de una camioneta armada con una ametralladora mientras patrulla una zona en el centro de Moscú, Rusia

Rusia ​y Ucrania se acusaron mutuamente el viernes de violar el alto el fuego de dos días anunciado ‌por Moscú con motivo ‌de las celebraciones de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que 264 drones ucranianos habían sido derribados en la madrugada del viernes, mientras que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que la capital había sido blanco de ataques ​y las autoridades ⁠indicaron que la región de Perm, en los Urales, ‌había sido atacada con drones.

Rusia anunció un alto ⁠el fuego del 8 al 10 ⁠de mayo, cuando se celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi y se celebra un desfile ⁠militar en Moscú.

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Rusia había advertido de que cualquier ​intento de Ucrania de perturbar las celebraciones ‌daría lugar a un ataque ‌masivo con misiles contra Kiev, y Moscú ha pedido ⁠a los diplomáticos extranjeros que evacúen la capital ucraniana ante una posible represalia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que las fuerzas rusas continuaron atacando posiciones ucranianas durante la noche ​del viernes, ‌lo que, según él, demostraba que Rusia no había hecho "ni siquiera un intento simbólico de cesar el fuego en el frente".

Zelenski dijo que, a las 7:00 hora local (0400 GMT), se habían producido más ⁠de 140 ataques rusos contra las posiciones de primera línea de Kiev. Las fuerzas rusas llevaron a cabo 10 asaltos durante la noche y lanzaron más de 850 ataques con drones, añadió.

"Al igual que hicimos en las últimas 24 horas, Ucrania responderá de la misma manera también hoy. Defenderemos nuestras posiciones y ‌la vida de nuestra gente", afirmó Zelenski.

El presidente de Ucrania, esta semana, en respuesta al anuncio de Moscú, había propuesto un alto el fuego de duración indefinida a partir del 6 de mayo, que, según él, Rusia ha violado.

Ninguna de ‌las partes aceptó las propuestas de la otra.

La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, incluidos muchos ‌millones en ⁠Ucrania, pero hizo retroceder a las fuerzas nazis hasta Berlín, donde Adolf Hitler se suicidó y ​la bandera roja de la victoria soviética ondeó sobre el Reichstag en mayo de 1945.

Con información de Reuters