Quintela anticipó que no recibirá al embajador de EEUU en La Rioja: "Lo vamos a declarar persona no grata"

Tras las declaraciones del futuro embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien aseguró que buscará neutralizar la relación de las provincias argentinas con China, el gobernador Ricardo Quintela advirtió que no será bienvenido en La Rioja si decide visitarla y rechazó de plano cualquier intento de imposición por parte del funcionario estadounidense.

En comunicación con El Destape 1070, el primer mandatario riojano aseguró que las declaraciones de Lamelas resultan inadmisibles: "Es inadmisible que le demos la aceptación a este embajador. En nuestra provincia no va a ser aceptado y no se le va a permitir su presencia acá".

Bajo esta línea, aseguró que si el embajador decide aún así viajar hasta La Rioja, desde la gestión provincial lo declararán persona no grata. "Procuramos que haya intereses comunes que nos representen, no que pretendan que seamos lacayos y estemos sometidos a la voluntad de ellos. No vamos a hacer eso, vamos a exigir el respeto que merecen los argentinos", agregó.

Con respecto a la postura del presidente Javier Milei frente a los dichos del embajador, Quintela aseguró que el libertario "no concibe gobernar para el beneficio de los argentinos y argentinas". "Cuando uno asume la responsabilidad de gobernar un país es para garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, conseguir el bien común", reflexionó.

Nota en desarrollo.