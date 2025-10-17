"Por la grandeza de nuestra patria": el emotivo mensaje de Quintela por el 80° aniversario del Día de la Lealtad

Como cada 17 de octubre, el movimiento peronista conmemora el Día de la Lealtad en homenaje a la gran movilización obrera y sindical de 1945 en Plaza de Mayo para la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes, lo que se consideró el nacimiento del peronismo. En este marco, el gobernador Ricardo Quintela publicó un video a través de sus redes sociales donde puso en valor la unidad del peronismo en el contexto político actual, marcado por las políticas neoliberales del presidente Javier Milei.

"En un día como hoy, hace 80 años, el pueblo de la República Argentina se levantó y fue en la búsqueda de su líder", comenzó el primer mandatario riojano al rememorar el 80° aniversario del nacimiento del movimiento justicialista.

"Quiero saludar a todo el pueblo de la provincia de La Rioja, y particularmente al pueblo peronista, deseando que este 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, entre todos juntos podamos ser leales con nosotros mismos, con nuestro pueblo y, por sobre todas las cosas, trabajando denodadamente, como el General nos dijo, por la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo", concluyó Quintela en su mensaje.

Quintela reflexionó sobre las próximas elecciones

Durante su visita al departamento de Chilecito, donde oficializó la entrega de más de 200 escrituras a familias de las localidades de Vichigasta y Nonogasta, el gobernador encabezó un acto en el que analizó la actualidad política de cara al próximo 26 de octubre, donde en su provincia se realizarán las elecciones de manera concurrente.

Durante el acto, Quintela remarcó el rol del Estado en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria: “Cuando la gente elige un gobernante, lo elige para que se involucre y resuelva los problemas de la sociedad. El Estado está para garantizar que toda la comunidad, sea del estatus social que sea, tenga asegurada la salud, la educación y la seguridad”.

En el marco de su visita, el gobernador también recorrió la obra de asfaltado y el sistema de riego por aspersión del Club San Buenaventura de Vichigasta, que forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura social y deportiva, una iniciativa orientada a mejorar los espacios comunitarios y fomentar la inclusión a través del deporte.

Por otra parte, y de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, Quintela llamó a ejercer el voto con conciencia y compromiso, en el marco del contexto electoral que atraviesa el país.

“Necesitamos un presidente que levante las persianas de las fábricas, que genere trabajo y garantice la alimentación, la salud, la protección y la educación de nuestros hijos. Eso es el peronismo”, subrayó el gobernador.