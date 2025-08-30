"Ejemplo de lucha y resistencia": Quintela se reunió con Ian Moche en la previa de la campaña Infancias Cuidadas

En el marco de la campaña “Infancias cuidadas”, impulsada por el Ministerio de Desarrollo del Gobierno de La Rioja, el joven referente nacional en derechos de las personas con autismo, Ian Moche, visitó la provincia para brindar una serie de charlas abiertas en el Paseo Cultural y se reunió con el gobernador Ricardo Quintela.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano publicó: "Durante los últimos años Ian se convirtió en un referente importante para muchas personas autistas en nuestro país, una voz que se expresa con fuerza y gran convicción para defender sus derechos y los de todas las personas con discapacidades, a donde el gobierno nacional vulnera constantemente derechos y olvida sus obligaciones con el pueblo".

"Ian, Marlene y Rodrigo son un ejemplo de lucha, resistencia y resilencia, y una inspiración para toda la sociedad. Hoy mañana estarán dando una serie de charlas para familias, profesionales y público interesado en el tema. Les agradezco mucho la charla enriquecedora que tuvimos con Ian y su familia, las enseñanzas y las experiencias que compartimos", concluyó el mensaje del gobernador.

Infancias Cuidadas en La Rioja

La iniciativa busca generar conciencia sobre la condición del espectro autista, derribar prejuicios y abrir nuevos paradigmas en torno a la neurodiversidad. Con más de 400.000 seguidores en redes sociales, Ian se convirtió en una voz inspiradora para miles de familias, compartiendo su experiencia personal desde la infancia y transmitiendo un mensaje centrado en la inclusión, la empatía y el respeto por la diversidad.

Las actividades contarán con el acompañamiento de su madre, Marlene Spesso, y estarán dirigidas tanto a la comunidad en general como a profesionales, ofreciendo herramientas concretas para el acompañamiento en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

La programación contempla dos encuentros en el Salón Coty del Paseo Cultural. El viernes 29 de agosto, a las 18.30, se realizará un conversatorio a cargo de Marlene Spesso, enfocado en brindar recursos y estrategias a familias y equipos técnicos.

En tanto, el sábado 30 de agosto, a las 9.00, Ian Moche presentará la charla “Ian, un niño autista que habla de autismo”, donde compartirá sus experiencias y reflexiones en un espacio de diálogo cercano con el público. La actividad tendrá una duración de 90 minutos y buscará fortalecer la sensibilización social en torno a la inclusión y los derechos de las personas con autismo.

Desde la organización informaron que próximamente se habilitarán las inscripciones para ambas instancias, que otorgarán puntaje docente. Las jornadas cuentan con el auspicio de EDELaR, El Independiente y el Gobierno de La Rioja, reafirmando el compromiso de instituciones públicas y privadas con la construcción de una sociedad más inclusiva.