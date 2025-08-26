Con charlas sobre autismo e inclusión, La Rioja impulsa un encuentro de formación clave

Mientras a nivel nacional el gobierno de Javier Milei lleva adelantes políticas de recortes y destrato a las personas con discapacidad, la provincia de La Rioja refuerza su compromiso con este colectivo llevando adelante actividades de concientización e inclusión. En ese marco, el Gobierno provincial, a través de la Campaña Infancias Cuidadas, impulsa un espacio de charlas y formación que tienen como objetivo generar conciencia, visibilizar la condición del espectro autista y abrir nuevos paradigmas en torno a la neurodiversidad.

En ese marco, convocado por impulsada por el Ministerio de Desarrollo del Gobierno de la Provincia, Ian Moche, reconocido referente en la lucha por los derechos de las personas con autismo, visitará la provincia para visibilizar su experiencia en la que sus entradas se agotaron a horas de salir a la venta. La jornada iniciará el viernes 29 de agosto y sábado 30 de agosto, y tiene como objetivo generar conciencia, visibilizar la condición del espectro autista y abrir nuevos paradigmas en torno a la neurodiversidad.

Con más de 400.000 seguidores en redes sociales, Ian Moche inspira a miles de familias compartiendo su experiencia personal desde la infancia. Su mensaje apunta a construir una sociedad más inclusiva, derribar prejuicios y sensibilizar sobre la importancia del acompañamiento en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Cabe destacar que el niño fue insultado por el presidente Javier Milei en redes sociales, lo cual llevó a que su familia tome acciones legales que se encuentran en curso. Además, en una entrevista contó el destrato que recibió por parte del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, hoy en el centro de la escena por las denuncias de corrupción que involucran a la secretaria de Prensidencia y hermana de Milei, Karina Milei; el asesor Eduardo Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La agenda de actividades

La agenda contempla dos instancias abiertas a profesionales y al público en general en el Salón Coty del Paseo Cultural. Por un lado, el viernes 29 de agosto, a las 18.30 horas se realizará una capacitación en modalidad conversatorio a cargo de Marlene Spesso, madre de Ian, con eje en herramientas de acompañamiento para familias y equipos técnicos.

El sábado 30 de agosto, a las 9.00 de la mañana, Ian Moche presentará el encuentro “Ian, un niño autista que habla de autismo”, acompañado por su madre. La actividad tendrá una duración aproximada de 90 minutos y propone un intercambio cercano con los asistentes, ofreciendo testimonios y reflexiones sobre inclusión, derechos y diversidad.

Desde la organización informaron que próximamente se habilitarán las inscripciones para participar en ambas charlas. Las mismas otorgarán puntaje docente. Las actividades cuentan con el auspicio de EDELaR, El Independiente y el Gobierno de la provincia, reafirmando el compromiso de instituciones públicas y privadas con el fortalecimiento de una sociedad más inclusiva.

El Programa Infancias cuidadas se desarrolló durante todo el mes de agosto con el objetivo de visibilizar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta actividad se articula a través de una agenda interministerial que reúne a diferentes áreas del Estado, con actividades abiertas a toda la comunidad.