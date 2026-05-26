FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de la Patuxai, o Puerta de la Victoria, apareciendo entre las ramas de un árbol en Vientiane, Laos

Un equipo ​de rescate que se apresura a salvar a siete personas atrapadas desde hace días en una cueva de Laos ‌está cada vez más ‌cerca de llegar hasta ellas, según dijo el jefe de la operación, tras superar 15 metros de obstáculos en un solo día.

Las siete personas entraron en la cueva, situada en la provincia central de Xaisomboun, el 20 de mayo, pero quedaron atrapadas por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias, según ​un grupo de ⁠rescate local y el medio estatal Lao Phattana News.

Un equipo ‌de rescate tailandés se unió a la operación el ⁠domingo e informó de avances significativos ⁠para llegar a la cámara donde el grupo estaba atrapado.

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"A partir de este momento, creo que estamos cerca del éxito", dijo Kengkard ⁠Bongkawong, jefe del equipo, en una publicación en redes ​sociales el lunes.

El equipo está trabajando junto a ‌un grupo local, el Rescue ‌Volunteer for People de Laos, que dijo que las siete ⁠personas habían entrado en la cueva en busca de oro. No fue posible contactar con la agencia nacional de gestión de desastres para recabar comentarios.

Las imágenes publicadas en la página de ​Facebook de ‌Lao Phattana News mostraban a los rescatistas con cascos arrastrándose por espacios estrechos a la luz de las linternas, jadeando para respirar, y a otros avanzando lentamente por aguas fangosas que les llegaban al pecho, adentrándose en ⁠la cueva.

El equipo cuenta con un buzo que participó en el rescate de 17 días en una cueva de montaña inundada en Tailandia en 2018, que acaparó la atención mundial cuando especialistas de todo el mundo, entre ellos personal militar estadounidense y de la Armada tailandesa, acudieron a la provincia de Chiang Rai para liberar a ‌un equipo de fútbol juvenil llamado "Jabalíes Salvajes".

Kengkard, que dirige un equipo voluntario de rescate y catástrofes en el noreste de Tailandia, dijo que el bombeo de agua continuaría día y noche, después de que el equipo atravesara arena y grava para acercarse a un pozo ‌submarino que creen que les llevará hasta los atrapados.

Dijo que un reconocimiento de la zona situada sobre la cueva había revelado cuatro pozos ‌que podrían conectar ⁠con el sistema de cuevas y proporcionar una ruta adicional para el rescate.

"Estimamos que quedan menos de ​20 metros para llegar a la zona clave", dijo.

(Reportaje de Panu Wongcha-um y Juarawee Kittisilpa; redacción de Chayut Setboonsarng y Martin Petty; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)