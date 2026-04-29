Putin planteó algunas ideas sobre Irán durante una conversación telefónica con Trump, dice el Kremlin

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Trump se reúne con el presidente ruso Putin en Alaska.

​Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica el miércoles ‌en la que ‌el líder ruso presentó propuestas para resolver el conflicto sobre el programa nuclear de Irán, informó un asesor del Kremlin.

Putin también propuso repetir el alto el fuego temporal en Ucrania ​para conmemorar ⁠el aniversario del fin de la ‌Segunda Guerra Mundial el próximo ⁠mes, según el asesor. ⁠Putin anunció una tregua similar el año pasado que duró tres días, pero ⁠que no fue acordada con Kiev.

La ​llamada telefónica fue la ‌primera conversación anunciada públicamente ‌entre los dos líderes desde el ⁠9 de marzo, nueve días después de que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán.

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El ​asesor del ‌Kremlin, Yuri Ushakov, no reveló qué propuestas había hecho Putin sobre Irán. Moscú ya había ofrecido anteriormente sacar el uranio enriquecido ⁠del país.

Ushakov dijo a periodistas que Putin había propuesto el alto el fuego temporal en Ucrania para las celebraciones del 9 de mayo, con motivo de la participación de la Unión Soviética en ‌la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Dijo que Trump había reaccionado positivamente.

Ushakov añadió que Trump, en una conversación amistosa y profesional ‌que duró más de una hora y media, había dicho que creía que se ‌estaba cerca ⁠de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra ​en Ucrania.

Con información de Reuters