Putin afirma que, por el momento, no ve motivos para reunirse con Zelenski

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con representantes de agencias de noticias internacionales en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Por Vladimir Soldatkin y ​Andrew Osborn

SAN PETERSBURGO, Rusia, 5 jun (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que, por el momento, no ve ‌motivos para reunirse con ‌su par ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que este publicó una carta abierta en la que proponía mantener conversaciones cara a cara para acordar el fin de la guerra.

En su carta, que fue enviada a otros países, entre ellos Estados Unidos, Zelenski afirmó que la mayoría de los rusos están cansados de los ataques ​con misiles y ⁠drones ucranianos, de la elevada inflación y de la escasez de ‌combustible, y que están preparados para la paz.

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También ⁠sugirió que continuar la guerra podría ⁠amenazar la propia posición de Putin, afirmando que la historia había demostrado que, cuando Rusia se cansaba, se producían cambios.

En su intervención en ⁠un foro económico anual en el que algunos de ​los empresarios más ricos de Rusia se quejaron ‌de las altas tasas de interés y ‌del estancamiento económico derivado de la guerra, Putin afirmó que ⁠la carta no se percibía como una oferta sincera para mantener conversaciones.

"Esta carta contiene algunos comentarios bastante groseros. ¿Era una forma de crear las condiciones para una reunión cara a cara o una ​forma de ‌no concertar una reunión cara a cara? Creo que fue lo segundo", dijo Putin.

Cuando se le preguntó si se reuniría con Zelenski -a quien el jefe del Kremlin, de 73 años, se cuidó mucho de no nombrar, refiriéndose ⁠a él únicamente como "el autor de la carta"-, Putin fue tajante.

"No le veo sentido a una reunión; lo único que tiene sentido es que la parte ucraniana detenga el avance de nuestras fuerzas armadas. Pero necesitamos acuerdos, no por seis meses, ni por tres meses, sino a largo plazo", comentó. "Dejemos que los expertos se pongan manos a la ‌obra y propongan algunas soluciones. Después de eso, podremos reunirnos".

Los blogueros de guerra rusos han desestimado de forma similar la carta de Zelenski como una maniobra maliciosa de relaciones públicas diseñada para avivar el descontento dentro de Rusia en lugar de poner fin a la guerra.

En ‌una reunión con los medios internacionales el jueves, Putin se mantuvo firme en su postura de línea dura respecto a la guerra y afirmó ‌que sus tropas ⁠avanzaban en el campo de batalla cada día.

Pero también señaló que las propuestas de paz del presidente ​estadounidense, Donald Trump, podrían poner fin a los combates si Kiev estuviera dispuesta a comprometerse.

(Reporte adicional de Olesya Astakhova y Gleb Stolaryov; escrito por Andrew Osborn en Moscú; editado en español por Carlos Serrano)