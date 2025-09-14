Aumenta a 72 el número de muertos en las protestas contra la corrupción en Nepal

FOTO DE ARCHIVO: Un soldado del Ejército nepalí vigila el exterior del edificio presidencial "Shital Niwas", tras las letales protestas anticorrupción del lunes desencadenadas por una prohibición de las redes sociales, que fue posteriormente levantada, en Katmandú

Las autoridades de Nepal elevaron a 72 el número de muertos en los disturbios de la semana pasada, mientras los equipos de búsqueda recuperan cadáveres de oficinas gubernamentales, casas y otros edificios incendiados durante las protestas contra la corrupción, informó el domingo el Ministerio de Salud.

En el estallido de violencia política más letal de las últimas décadas en Nepal, la mayoría de los jóvenes nepalíes tomaron las calles de la capital y otras ciudades a principios de la semana pasada, lo que llevó al primer ministro, K.P. Sharma Oli, a dimitir el martes.

Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales incendiaron edificios estatales, como la Corte Suprema, el Parlamento, puestos de policía, viviendas de políticos y negocios privados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Se están descubriendo los cadáveres de muchas personas que murieron en centros comerciales, casas y otros edificios incendiados o atacados", dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Prakash Budathoki.

La anterior cifra de muertos del ministerio era de 51, actualizada al sábado. Los últimos datos mostraban el domingo que al menos 2.113 personas habían resultado heridas en la violencia.

La expresidenta de la Corte Suprema, Sushila Karki, ha sustituido a Oli como primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer que dirige la nación del Himalaya, y tiene el encargo de celebrar unas nuevas elecciones parlamentarias convocadas para el 5 de marzo.

Karki, que asumió formalmente el cargo el domingo, dijo que el gobierno pagaría una indemnización de un millón de rupias (unos 7.100 dólares) a las familias de los fallecidos en los disturbios y proporcionaría tratamiento gratuito a los heridos.

Comenzó a trabajar en un edificio cercano a la oficina del primer ministro, que fue incendiada durante las protestas.

"Ahora debemos dedicarnos a reconstruir las estructuras destruidas", dijo Karki a altos funcionarios del gobierno, según informó la televisión estatal.

Con información de Reuters