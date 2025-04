Crecida del río Pilcomayo: destacan la asistencia del Gobierno de Formosa a los productores rurales afectados

En el marco de una reunión realizada en el establecimiento El Jordán, tras la crecida del Río Pilcomayo, el Gobierno de Formosa realizó la entrega de insumos a los pequeños productores de El Bañado La Estrella para acompañarlos ante esta condición natural.

Asimismo, destacaron el compromiso y el acompañamiento que brindó el Estado provincial desde el inicio de esta emergencia a las familias productoras. “Agradecemos al gobernador Gildo Insfrán, al vicegobernador Eber Solís, al ministro de la Producción, como también al señor Ramón Echazú y al doctor Servin por estar siempre, para no olvidarnos de las autoridades presentes que nos acompañaron en el día de ayer, entre otros colaboradores”, señaló el presidente de la asociación, Sergio Padilla.

El dirigente de la Unidad Justicialista de Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, participó del encuentro con productores y reflexionó que el grupo “mencionaba tres palabras tan significativas que pregona el gobernador: unidos, organizados y solidarios”. Recordó que el Gobierno provincial acompañó desde el primer momento a los productores, anticipándoles de esta crecida y colaborando con la evacuación de sus pequeños productores, como también realizando un trabajo sanitario con el rodeo y de asistencia alimenticia para los pobladores afectados.

Por último, señaló que se notó aún más esta ayuda ante una “dejadez total” del municipio de Las Lomitas con ellos. Sobre la situación actual, comentó que tiende a normalizarse y los productores vuelven a sus casas, aunque aclaró que la asistencia continúa y quedarán atentos a posibles crecidas próximas.

El acompañamiento provincial a sus productores

El ministro de la Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, brindó detalles sobre la situación climática y productiva de la provincia en el marco de los recientes pedidos de declaración de emergencia agropecuaria por parte de legisladores provinciales y dirigentes rurales. El funcionario explicó que las precipitaciones registradas en las últimas semanas marcaron el final del período de altas temperaturas y escasez de lluvias, pronosticado meses atrás por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Rodríguez, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), destacó que la información climática anticipada resultó clave para la planificación agrícola, ya que permitió a los productores tomar decisiones estratégicas. En ese sentido, mencionó que aquellos dedicados al cultivo de maíz, batata, cucurbitáceas y pasturas optaron por retrasar la siembra hasta marzo debido a la falta de humedad en el suelo.

"Los agricultores observaron los pronósticos y decidieron no sembrar tempranamente por los riesgos existentes", destacó. Fue así que reflexionó que las zonas agrícolas de Formosa no sufrieron grandes afectaciones porque no había superficies sembradas en ese período. El ministro, asimismo, resaltó la resistencia del algodón, sembrado entre noviembre y diciembre, que logró atravesar el período seco gracias a su tolerancia al estrés hídrico y recibió con buenos resultados las precipitaciones recientes.

El funcionario remarcó que, junto a equipos técnicos del Ministerio, recorrió localidades como Las Lomitas y Tres Lagunas, donde se analizaron imágenes satelitales y datos del Área de Información Geográfica (GIS) para evaluar el impacto positivo de las lluvias. "Las precipitaciones han generado una mejora en la oferta forrajera, lo que beneficia directamente al sector ganadero", afirmó.