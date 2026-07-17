Presuntos piratas secuestran un buque cisterna cerca de Yemen, en el golfo de Adén, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial cedida de embarcaciones en el golfo de Adén, en la que buques militares escoltan a unos remolcadores mientras se dirigen hacia el petrolero Sounion, de pabellón griego

Se ​cree que unos asaltantes armados abordaron el viernes el buque cisterna de productos químicos Asana frente a ‌la costa sur de Yemen, ‌en el golfo de Adén, y que ahora tienen el control del buque, según fuentes de seguridad marítima.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incidente parece estar relacionado con la piratería somalí y no con la milicia hutí de Yemen, alineada con Irán, según ha indicado una de ​las fuentes de seguridad ⁠marítima.

El pequeño buque cisterna, cuyo pabellón no estaba confirmado, ‌tenía como próximo destino el puerto somalí de ⁠Bosaso, según mostraban los datos ⁠de seguimiento de buques.

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Se estaban llevando a cabo esfuerzos para prestar asistencia al buque cisterna Asana y determinar las circunstancias de ⁠lo ocurrido, según declaró un responsable de la misión ​naval Aspides, de la Unión Europea, que ‌opera en la región del ‌mar Rojo y el golfo de Adén.

Un buque de guerra ⁠surcoreano se encontraba en la zona, según declaró el responsable a Reuters.

"Aún no se conocen los detalles sobre el número de asaltantes, las circunstancias del abordaje ni el estado ​del buque ‌y de la tripulación", señaló el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

El buque lanzó una llamada de socorro alrededor de las 0620 GMT del viernes y no contaba con un equipo de ⁠seguridad armado cuando se produjo el incidente, según informó el grupo británico de seguridad marítima Ambrey, que añadió que se sospecha que los asaltantes formaban parte de un grupo pirata.

El operador del buque figuraba en las bases de datos navieras como Exon Energy, con sede en Islas Marshall, a quien no se ha ‌podido contactar para recabar comentarios.

Irán ha pedido a los hutíes de Yemen que se mantengan preparados para cerrar la ruta petrolera del mar Rojo si Estados Unidos ataca la infraestructura energética iraní, según informaron fuentes a Reuters el jueves, lo que ‌supone una nueva y grave amenaza para el suministro energético mundial.

Un buque fue abordado por personal no autorizado mientras navegaba hacia el ‌este por el ⁠golfo de Adén, a 65 millas náuticas (unos 120 km) al sur del puerto yemení de ​Al-Mukalla, según informó este viernes la agencia naval británica UKMTO.

Con información de Reuters