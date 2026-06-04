Presidenta de México realza carta de antecesor que critica a Trump y denuncia injerencia de EEUU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronuncia un discurso en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso de relieve el jueves una carta divulgada en ‌la víspera por su ‌antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la que criticaba la actitud del gobernante estadounidense, Donald Trump, hacia el país latinoamericano y denunciaba "prácticas intervencionistas y nada escrupulosas" de Washington.

La mandataria puso la misiva en una pantalla y leyó parte de su contenido durante su conferencia de ​prensa diaria, para ⁠señalar que la postura de su predecesor y mentor ‌político coincidía en buena medida con lo ⁠que ella había planteado el ⁠domingo en un mitin con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las urnas.

"Tiene que ver con esta ofensiva ⁠de la que hemos estado hablando", dijo Sheinbaum ​al ser consultada por la carta.

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Reiteró ‌que grupos de ultraderecha estadounidenses ‌han lanzado una campaña contra su administración a raíz ⁠de las solicitudes de extradición de Washington para diez políticos mexicanos pertenecientes o afines al partido gubernamental Morena.

Y subrayó que es "falso de toda falsedad" que esa ​agrupación tenga ‌vínculos con el crimen organizado. "la gente lo sabe; si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México".

López Obrador, una de ⁠las figuras políticas más populares de México y que se ha mantenido en gran medida al margen de la atención pública desde que dejó el cargo en 2024, afirmó en la carta que Trump ha cambiado desde su primer mandato, cuando fue cooperativo, pragmático y abierto al diálogo, según ‌el expresidente.

"Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté", escribió en la misiva, publicada en X. También atribuyó la transformación del presidente estadounidense a lo que denominó "sus falsos ‌amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

Las relaciones bilaterales se ‌han deteriorado desde ⁠que Trump llegó al poder en enero de 2025, por su decisión de imponer ​aranceles y sus políticas migratorias, a las que se suman las cuestiones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Con información de Reuters