Elecciones 2025: en plena campaña, los candidatos a diputados por Fuerza Patria recorrieron el interior provincial

En el marco de la gestión provincial de Ricardo Quintela, La Rioja entregó el pasado viernes financiamiento a emprendedores locales, presentó la primera Bloquera Angelelli y entregó el elementos deportivos a instituciones educativas en el departamento de Castro Barros. Además, se advirtió sobre las consecuencias que podría tener el triunfo de Milei en octubre.

La candidata y actual diputada nacional por Fuerza Patria, Gabriela Pedrali, encabezó los encuentros donde emprendedores recibieron créditos del programa Revolucioná tu Emprendimiento. Asimismo el municipio firmó un convenio con el Plan Angelelli para poner en marcha la línea de producción de bloques de concreto, destinada a fortalecer las obras de construcción y responder a la demanda habitacional de la comunidad.

En diálogo con medios locales, Pedrali aseguró que en Castro Barros "como en cada punto de la Provincia, se seguirá firme defendiendo a los riojanos", y destacó que se debe poner "un freno a este plan de asfixia y ajuste brutal que Milei está aplicando sobre las provincias y que repercute en miles de familias riojanas".

"Hoy más que nunca el Congreso es el lugar clave para poner ese freno", remarcó la diputada nacional, y enfatizó que hay que imaginarse lo que pasaría "si este Gobierno consigue mayoría en la Cámara Baja: profundizaría su plan motosierra, generando más sufrimiento y desigualdad".

En esa línea, la candidata aseguró que son "momentos muy difíciles que atraviesa Argentina y especialmente La Rioja", y explicó que es porque el Gobierno nacional "hace todo lo posible para que vaya mal y no lleguen los fondos". La diputada aseguró que frente a eso, es el deber de los funcionarios "defender a la Provincia, acompañar a los emprendedores, poner en marcha herramientas como la primera Bloquera Angelelli y garantizar que los chicos tengan los elementos que necesitan para aprender y crecer”.

Una línea de apoyo y empuje a los riojanos

Las actividades contaron con la presencia del viceintendente Rubén del Moral; la administradora de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli, Cecilia Leguiza; funcionarios municipales y beneficiarios del programa. Durante el encuentro, Pedrali destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo en conjunto con los municipios: "Nada de esto sería posible sin el apoyo del Gobierno de La Rioja y el trabajo en equipo con los intendentes".

Los municipios como una respuesta a los vecinos riojanos

Por su parte, el intendente de la localidad, Miguel de la Vega, afirmó: "Es grato que el Gobierno provincial, a través de nuestra diputada Gaby Pedrali, se acerque a los departamentos, escuche a los vecinos e incentive el trabajo en conjunto para salir adelante. Vivimos un tiempo de reflexión y acción, con un Gobierno provincial que se levanta cada día pensando en resolver los problemas de los riojanos".

En tanto, la administradora del Plan Angelelli, Cecilia Leguiza, resaltó que la Bloquera es una herramienta que ayuda a reforzar la construcción de viviendas del Plan en el departamento y también a disposición de la comunidad, con planificación y capacitación para avanzar en producción. Finalmente, la comitiva concluyó su agenda con la visita a la Escuela N°19 Domingo Matheu de Aminga, donde se entregaron elementos deportivos esenciales para fortalecer la práctica educativa y deportiva de los estudiantes.