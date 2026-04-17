Húngaro Magyar inicia conversaciones preliminares con la UE para desbloquear los fondos

Imagen de archivo de Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, durante un acto de campaña en Budapest, Hungría.

El ​futuro primer ministro de Hungría, Peter Magyar, dijo el viernes que está a punto de iniciar las primeras ‌conversaciones con representantes de ‌la Unión Europea en Budapest, ya que no hay tiempo que perder en sus esfuerzos por desbloquear los fondos comunitarios congelados a raíz de las disputas con su predecesor.

Magyar, cuya aplastante victoria en las elecciones del 12 de abril pondrá fin a los 16 años de mandato del nacionalista Viktor Orbán, ​dijo que iniciará ⁠las conversaciones exponiendo los puntos en los que él y ‌la UE ya están de acuerdo.

"Espero una negociación ⁠constructiva. No será fácil porque tenemos ⁠muy poco tiempo", declaró en una rueda de prensa.

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Magyar dijo que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comisión ⁠Europea, Ursula von der Leyen, llegaría alrededor de las ​17:00 hora local, como parte de una ‌delegación de alto nivel.

"El objetivo ‌es (...) definir, antes de que se forme el nuevo Gobierno, ⁠en qué estamos de acuerdo y cuáles son las condiciones que el próximo Parlamento puede aprobar como ley y cumplir con los requisitos europeos", dijo Magyar.

Su objetivo es tomar posesión ​como primer ‌ministro el 9 o el 10 de mayo, dependiendo de cuándo convoque el presidente la sesión inaugural del Parlamento tras las elecciones.

Su partido de centroderecha Tisza obtuvo una mayoría cualificada, lo que le otorga el ⁠poder de modificar las leyes sobre el poder judicial, la contratación pública y el control de los medios de comunicación, que han sido el centro de las disputas entre el Gobierno de Orbán y Bruselas.

Según dijo a los periodistas, espera alcanzar un acuerdo político durante su primera visita a Bruselas.

Los mercados se han recuperado ‌tras la victoria de Magyar, con la esperanza de que la UE desbloquee miles de millones de euros de fondos y ayude a una economía al borde del estancamiento.

Magyar ha esbozado previamente cuatro áreas clave en las que su gabinete podría actuar con ‌rapidez para evitar la pérdida de unos 10.000 millones de euros de fondos de recuperación de la UE para la pandemia antes ‌de la fecha ⁠límite de finales de agosto, incluidas medidas para combatir la corrupción y restaurar las libertades de ​los medios de comunicación y el mundo académico.

Von der Leyen declaró esta semana, tras hablar con Magyar, que hay que trabajar con rapidez.

Con información de Reuters