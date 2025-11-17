"Desde una mirada constitucional": la Policía de Formosa celebró 65 años con un acto centrado en valores y seguridad

En el marco del 65° aniversario de la Policía de la provincia de Formosa, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, llevó adelante la ceremonia conmemorativa. Destacó el valor de la institución, así como también la nueva Constitución provincial y el trabajo de la provincia en materia de seguridad pública.

El ministro González destacó el “marco político” en el que la fuerza de seguridad desarrolla todas sus acciones en la provincia y mencionó, al respecto, la nueva Constitución Provincial, que “no es simplemente una norma jurídica, sino que plasma cuáles son los valores, los sueños y los anhelos compartidos por las formoseñas y los formoseños, para llevar adelante lo que es nuestra vida en comunidad en este territorio”.

En esa línea, resaltó el trabajo de los convencionales constituyentes porque representaron y escucharon las demandas del pueblo de Formosa. Y agregó: “Quien habló fue el pueblo de Formosa, y allí dejó plasmado que todo lo que se hace es para llevar adelante el Modelo Formoseño y el proyecto provincial. Este proyecto busca, ni más ni menos, plasmar desde nuestras raíces y nuestra identidad la manera en que debemos implementar las políticas públicas para hacer realidad lo que verdaderamente somos. No es otra cosa, no es un eslogan: es un mandato constitucional”.

El funcionario destacó que Formosa es la única provincia que atiende desde una mirada constitucional la construcción de la seguridad pública, entendiéndola desde una perspectiva y construcción colectiva de la sociedad toda.

De esta manera, González expresó: “Construir seguridad pública no es un hecho policial, es un montón de acciones políticas de educación, de salud, de obras públicas, de políticas sociales que confluyen para construir esa seguridad pública, pero fundamentalmente requiere algo que es clave, la participación ciudadana".

Y aseguró: “Y nuestros comprovincianos de la Policía de la provincia, brindando esa labor cotidiana que nos da a todos y a todas, por un lado, la certidumbre de que allí vamos a encontrar un apoyo en los momentos difíciles; y, fundamentalmente, la certeza y la seguridad que quienes visten y visten en el uniforme, esencialmente son buenas personas".

González aseguró que la policía trabaja y actúa conociendo sus raíces y con los valores de la solidaridad, como todos los formoseños. Además, consideró que la institución de seguridad: “Viste orgullosamente el uniforme azul. Son hijos e hijas de esta comunidad formoseña, a la cual dieron juramento de cuidarla y protegerla, hasta entregar lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros: su vida”.

Por ello, y sobre el final de su discurso, González destacó que con ese orgullo que sienten, no podían dejar pasar por alto el Día de la Militancia. Además, señaló que, por sobre todas las cosas, quienes conforman la provincia son ciudadanos; como tales, son actores políticos, porque todos trabajan para cambiar la realidad en la que viven.