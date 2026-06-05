Perú elige presidente en balotaje tras el caos de la primera vuelta electoral

El candidato peruano Sánchez cierra su campaña presidencial para la segunda vuelta electoral en Lima.

La derechista Keiko Fujimori ​y el izquierdista Roberto Sánchez disputarán el domingo la presidencia de Perú en un balotaje tras la accidentada primera ronda electoral celebrada en abril.

El próximo gobernante asumirá el cargo el 28 de julio por un periodo de cinco ‌años.

A continuación, algunos datos clave sobre las elecciones presidenciales:

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¿QUÉ ‌PASÓ EN LA PRIMERA RONDA?

Con el récord de 35 candidatos, la votación del 12 de abril se vio empañada por los retrasos en la entrega de las boletas de sufragio y la tardía instalación de los centros de votación, lo que impidió que miles de personas pudieran votar.

Las autoridades electorales extendieron la votación a un segundo día en algunas zonas, principalmente en distritos de Lima.

El prolongado recuento de votos para anunciar el resultado oficial, que demoró poco más de un mes, alimentó las acusaciones de fraude por parte de algunos candidatos, aunque observadores de la Unión Europea afirmaron no haber encontrado pruebas de irregularidades.

Fujimori ​y Sánchez aparecen ahora prácticamente empatados ⁠en la intención de voto para la segunda ronda, según las encuestas.

MEDIDAS PARA EL BALOTAJE

Las autoridades electorales han anunciado diversas medidas ‌para evitar que se repitan los problemas previos, incluyendo la contratación de una nueva empresa de ⁠logística para la distribución del material electoral y la creación de un ⁠comité de expertos para identificar áreas de preocupación.

El presidente del Jurado Nacional Electoral de Perú, Roberto Burneo, reconoció a fines de mayo que la confianza en el sistema había disminuido por la demora en la publicación del resultado, lo que provocó ⁠la renuncia y la investigación del jefe de la ONPE, la oficina encargada de llevar adelante el proceso ​de las elecciones.

Burneo declaró que el anuncio de los resultados del domingo podrían tardar aproximadamente ‌un mes debido a que se esperan solicitudes de ‌recuento de votos, en medio de lo que se espera sea una contienda muy reñida.

PLANES DE LOS CANDIDATOS

Sánchez, aliado ⁠del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo, ha propuesto revisar las concesiones mineras y de gas, aumentar el salario mínimo un 33% e impulsar una nueva Constitución en busca de un mayor control estatal en la economía, medidas que han inquietado a los mercados financieros.

Para intentar tranquilizar a los inversionistas, incorporó recientemente a su equipo al exministro de Economía Pedro Francke, quien ​ha afirmado que un ‌gobierno de Sánchez respetaría los contratos existentes y promovería la inversión privada.

Fujimori, la hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori y que postula por cuarta vez a la presidencia, afirma que priorizará la estabilidad económica y el respeto a la propiedad privada.

La candidata designó a Luis Carranza, exministro de Economía y expresidente ejecutivo de CAF– Banco de Desarrollo de América Latina-, para liderar su equipo, reforzando su postura favorable al libre mercado ⁠y de impulsar proyectos de infraestructura.

CHINA, EEUU

Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre y proveedor clave de otros minerales críticos, tanto para China como para Estados Unidos, actualmente sus mayores socios comerciales.

Sánchez, miembro del actual Congreso y exministro de Comercio Exterior, ha afirmado que Perú debe permanecer abierto a la inversiones de sus principales socios, pero en condiciones más justas, apuntando a una mayor protección ambiental y una mejor redistribución de la riqueza.

El candidato, aunque no hablado directamente sobre una relación con Estados Unidos, ha dicho que priorizará la integración del país al bloque económico de los BRICS, un grupo de países emergentes liderado por ‌China, India y Brasil.

Fujimori se ha comprometido a atraer inversión estadounidense y fortalecer los lazos con Washington, haciéndose eco del enfoque adoptado por otros gobiernos conservadores de la región.

"La verdad me da mucha alegría saber que finalmente Estados Unidos vuelve a mirar a Latinoamérica", dijo Fujimori en marzo tras una reunión con el embajador estadounidense en Lima.

Su partido no ha detallado un cambio importante en política internacional, y ha centrando la campaña en la seguridad local. Analistas consideran sin embargo que Fujimori, en general, está alineada con las ‌alianzas occidentales tradicionales.

¿CÓMO SERÁ EL NUEVO CONGRESO?

En los comicios de abril también se eligieron a los miembros del nuevo Congreso bicameral por primera vez en tres décadas, con una Cámara de Diputados de 130 escaños y un Senado de 60.

El resultado fue muy fragmentado. Seis ‌partidos obtuvieron representación en ambas ⁠cámaras, sin una mayoría, lo que podría complicar la gobernabilidad en el país y provocar, como ha pasado en los últimos años, frecuentes juicios políticos que terminaron en la destitución o renuncia de ​presidentes.

Analistas consideran, sin embargo, que los partidos de derecha alineados con Fujimori podrían en conjunto conformar una fuerza dominante en el Congreso y evitar alguna medida radical.

Para la destitución de un presidente se requiere la aprobación de ambas cámaras, siendo ahora el Senado el último filtro decisivo para determinar el futuro del mandatario.

Con información de Reuters