¿Qué es la ley de atracción y por qué es tan popular?

Se han escrito infinidad de libros acerca de este ‘fenómeno’, y no es para menos. Esta ley es una de las más inspiradoras y fuertes ya que, de confiar en ella, te influirá positivamente en gran parte de la vida. Quienes la utilizan, indican que la decisión de ponerla o no en práctica puede que sea lo que te impulse a lograr los objetivos que te propongas.

Gracias a la importancia adquirida a lo largo del tiempo, creamos este artículo, para que comprendas al detalle todo acerca de esta ley que tantas vidas ha cambiado.

Surgimiento

Los antecedentes históricos de la "ley de atracción" indican que surgió en el hinduismo​ y la teosofía, aunque también han encontrado referencias en el judaísmo, cristianismo, y Zohar. Estos antecedentes no implican que haya una conexión histórica, ya que esta ley pudo surgir como resultado de prejuicios inherentes a los seres humanos.

Esta enuncia que, por la mera acción del pensamiento, es posible atraer lo deseado. Por esto es tan asociada la ley de la atracción con la del mentalismo, uno de los siete principios de Hermes Trismegisto. La ley de mentalismo indica que todo en el universo es básicamente una creación mental y que el hombre, por intermedio de su pensamiento, es capaz de crear su propia realidad.

Los autores más importantes

Las ideas modernas acerca de esta ley, le deben su existencia, en parte, a James Allen por publicar en 1902 ‘As a man thinketh’, a Wallace Delois Wattles por su libro ‘La ciencia de hacerse rico’ del año 1910, y a Charles F. Haanel por publicar ‘The Master Key System’ en el año 1912. Cabe destacar que en el siglo XX han sido varios los autores que hicieron referencia a estas obras y sus ideas.

La filosofía detrás de esta ley

La afirmación "eres tu peor crítico" tiene mucho sentido porque indica que, así como otra persona puede fácilmente tirarte vibras positivas o negativas, vos podés hacer lo mismo. Recordá siempre que las voces de tu mente son más influyentes que las que te rodean. Somos lo que pensamos. Si creemos fuertemente en que tendremos éxito, pues lo tendremos. En resumen, en esto se basa la famosa Ley de Atracción/Manifestación.

Según el periodista Philip Michael, la ley de la atracción está estrechamente relacionada con el aura que tiene cada uno. Con un aura negativa, reducirás la atmósfera del ambiente, y con una positiva, la elevarás. En esencia, este modo de vida establece que si cambias tu mentalidad a una positiva, las oportunidades que buscas no tardarán en llegar.

Cómo empezar

Lo primero que tenés que hacer, es ponerte metas. Escribí al menos 10 cosas que querés conseguir de acá a un año. Arrancá el texto con “Yo”, seguido de un tiempo presente, el verbo de acción y fecha: “Yo gano $200,000 por mes para febrero de 2023". Escribir tus objetivos todos los días hará que inconscientemente se conecten con tu cerebro, lo que activará inmediatamente la Ley de Atracción y se te presentarán muchas oportunidades que no viste antes. Además, la idea de tener un objetivo final hace que se te haga más fácil superar los obstáculos en el camino.

Luego, imagínate siendo exitoso. Cierra los ojos e imagina cómo te sentirás cuando lo hayas logrado. Pasa unos minutos del día en un estado de ánimo positivo, pensando en lo que quieres de ti mismo. Esto se denomina ‘alimentar lo que quieres’, y ayudará a dirigir la energía para conseguir un futuro positivo para ti y ver cómo llegan esas oportunidades.

Pautas para ponerla en práctica

Concéntrate en lo que desees: Si haces esto, tendrás mayor claridad para conseguirlo. El error que comete mucha gente es centrarse en lo que no quiere, y por esto no saben qué responder cuando se les pregunta qué buscan. Hacer una lista con todo lo que quieras conseguir y olvidarte de lo que no se desees, será fundamental para centrar todas tus fuerzas en conseguirlo.

Mejora la calidad de tus pensamientos: Valorar los pensamientos que tienes acerca de lo que quieres conseguir, te facilitará mucho la tarea de poner en práctica esta ley. Acá intervienen elementos tales como las creencias que suponen una limitación para lograr lo que deseas. Según la ley de atracción, la energía que emanas es similar a la que recibes. Con pensamientos positivos y motivadores, conformarás una gran base para conseguir lo que anhelas.

Siempre visualiza tu deseo: Una de las mejores cosas que se pueden hacer es visualizar lo que uno busca como si eso ya fuera real. La clave está en sentarse a pensar de forma exhaustiva lo que querés conseguir, para que esto sea parte de tu realidad debes determinar las acciones más adecuadas para conseguirlo.

Tomar cartas en el asunto: Si bien es cierto que gran parte del trabajo está en tus pensamientos, solo con esto no es suficiente. Hay que establecer una serie de acciones para poder lograrlo sin mayores complicaciones. Por ejemplo, si querés perder peso visualiza cómo serías con menos kilos, qué tipo de ropa te pondrías, y comienza a mejorar tu alimentación y practicar deporte, crossfit, futbol, el que sea.

Los emprendedores exitosos que creen en la positividad

Algunas de las personas más innovadoras de la historia, como Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, utilizaron la Ley de Atracción para visualizarse creando sus grandes compañías tecnológicas y asentarse en la cima del mundo. Jamás dudaron de sí mismos y de sus proyectos, y sobre todo se mantuvieron optimistas en todo momento, creyendo firmemente en su misión.

Es normal que la mayoría de nosotros suela estar atrapado en pensamientos negativos y poco productivos. Creemos que no somos capaces de tener éxito solamente porque hay muchos obstáculos en el camino. Siempre ten presente que, una vez que dejes ir estos pensamientos negativos, te liberarás para perseguir y conseguir tus metas. Es algo difícil, pero posible: todo lo que necesitarás es práctica y dedicación.