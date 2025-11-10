La industria riojana en alerta: empresarios cuestionaron la apertura de importanciones y denuncian competencia desleal

Por el contexto de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde su asunción, desde el sector industrial riojano alertan por la crisis del parque industrial provincial que ya acumula casi dos años de retroceso.

En diálogo con Radio Independiente, el vicepresidente de la Unión de Industrial Riojanas (UNIR), Juan Carlos Serrano, reflexionó sobre la competencia desleal de los productos importados y comparó las políticas proteccionistas sobre la industria nacional que si aplican paises como Estados Unidos, Francia y Alemania. “En Argentina estamos bajando los aranceles para que vengan y compitan de manera desleal con los productos que se hacen acá en el país”, expresó Serrano.

Producción nacional o productos importados

En ese sentido, el Vicepresidente del organismo aclaró que el objetivo no es cerrar la economía, sino generar condiciones equitativas de competencia con las empresas extranjeras, a través de un esquema tributario y tarifario similar, que permita además proteger los puestos de trabajo nacionales.

Asimismo, explicó que la principal dificultad que atraviesa el sector industrial es la caída de las ventas en el mercado interno. Y señaló que esta baja en la demanda genera complicaciones para sostener los costos, lo que provoca despidos paulatinos en distintas empresas.

Además indicó que, aunque no se trata de cesantías masivas, la pérdida progresiva de puestos de trabajo registrados —con paritarias, aguinaldos y vacaciones— impacta directamente en la economía riojana.

Proyección para el 2026

Sobre el pronóstico para el próximo año, Serrano expresó: "Queremos cerrar el año de la mejor manera posible, para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos como empresa, respecto al aguinaldo, las vacaciones, la caja navideña, y así que los trabajadores puedan pasar bien la fiestas y nosotros reacomodarnos a esta cuestión”.

Serrano comentó que el sector agroindustrial, uno de los más importantes de la provincia, atraviesa una situación similar aunque por el lado de un fuerte incremento en los costos. Explicó que actualmente los productores trabajan en las cosechas previstas para los próximos meses —entre febrero y abril— sin certezas sobre los precios ni sobre los gastos que deberán afrontar.