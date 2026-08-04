Paro docente y estatal en La Rioja: gremios se sumaron a la protesta contra Milei

El paro nacional iniciado ayer por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tuvo su impacto en la provincia de La Rioja, donde gremios docentes y trabajadores de organismos nacionales se adhirieron para reclamar contra el Gobierno libertario.

La medida coincidió con el regreso a clases luego del receso invernal y provocó un acatamiento dispar en las escuelas, además de afectar la atención en distintas dependencias nacionales. La protesta docente fue convocada por 24 horas para reclamar la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Además, desde los gremios pidieron mayor financiamiento para el sistema educativo y rechazaron las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional, como la Ley de Libertad Educativa y una eventual reforma jubilatoria para el sector.

Una jornada de reclamo

En paralelo, ATE llevó adelante un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de una recomposición salarial de emergencia, contra el vaciamiento de organismos públicos y en rechazo a los despidos en el Estado nacional.

En La Rioja, la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) participó de la medida de fuerza, por lo que hubo suspensión de actividades en los establecimientos donde el gremio tiene representación. También el Sindicato de Educadores de La Rioja (SELaR) se sumó al paro, en el marco del plan de lucha impulsado por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

En cambio, la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) resolvieron no adherir. Desde UDA explicaron que, al integrar la CGT, central que no convocó a una huelga para esta jornada, las clases se desarrollaron con normalidad entre sus afiliados. Por su parte, SADOP confirmó que los establecimientos de gestión privada funcionaron normalmente.

La medida también alcanzará a organismos nacionales con presencia en la provincia. El secretario general de ATE La Rioja, Alfredo Arana, aseguró en diálogo con medios locales: "Es un paro nacional decidido en reunión de secretarios generales con participación de todas las provincias. En La Rioja tendrá impacto en todos los organismos nacionales donde ATE tiene representación".

Entre los organismos que vieron resentida su atención al público se encuentro ANSES, PAMI, CONICET, CENAR, INTI y SENASA, donde además se realizarán asambleas y actividades de protesta. El dirigente sindical sostuvo que el reclamo responde a la continuidad de las políticas de ajuste sobre el Estado nacional y advirtió que persisten amenazas de nuevos recortes.

"Continúan las amenazas de nuevos recortes y mantenemos acciones judiciales y gremiales para frenar desvinculaciones y el cierre de organismos públicos", afirmó. Si bien desde el Gobierno nacional recordaron que se encuentra vigente la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 declara a la educación como servicio esencial y obliga a garantizar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza, se registró un alto acatamiento en el país.