CBS aplaza un reportaje sobre la cárcel CECOT de El Salvador

FOTO DE ARCHIVO. Un soldado salvadoreño hace guardia junto al logo del CECOT durante un recorrido para los medios de comunicación en la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador

CBS News retiró un reportaje del programa "60 Minutes" sobre el ‍Centro de Confinamiento ⁠del Terrorismo (CECOT) de El Salvador horas antes de su emisión prevista para el domingo, diciendo que se emitiría en otro momento.

"La programación de la edición de esta noche de '60 Minutes' ha sido actualizada", publicó el programa en las redes sociales. "Nuestro reportaje 'Dentro del CECOT' se emitirá ‌en una emisión futura", publicó el ⁠programa en X y ⁠otras plataformas tres horas antes de su emisión prevista.

Un portavoz de CBS News dijo en un ‍correo electrónico que el segmento "necesitaba información adicional".

The New York Times, citando una ⁠copia de una nota ‌escrita por Sharyn Alfonsi, una corresponsal que participó en la investigación, dijo que CBS retiró el segmento por razones "políticas".

"Nuestro reportaje fue revisado cinco veces y aprobado tanto por ‌los abogados ‌de la CBS como por Normas y Prácticas", escribió Alfonsi en la nota, de la que el Times obtuvo una copia.

"Los hechos son correctos. En ​mi opinión, retirarlo ahora, después de que se hayan cumplido todos los rigurosos controles internos, no es una decisión editorial, sino política".

Ella dijo al periódico el domingo por la noche: "Remito todas las preguntas a Bari Weiss", en referencia a ‍la editora jefe de la cadena de noticias.

CECOT es una megaprisión de El Salvador a la que Estados Unidos ha enviado sin juicio a cientos de migrantes, en su mayoría ​venezolanos. Ha sido condenada por grupos de derechos humanos por sus duras condiciones.

La cárcel tiene una ​capacidad para 40.000 reos y es la más grande de Latinoamérica.

Con información de Reuters