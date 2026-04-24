Papa León condena la pena capital en medio de la campaña a favor de las ejecuciones en EEUU

FOTO ARCHIVO-El Papa León XIV habla con los periodistas a bordo del vuelo papal de Malabo a Roma

El papa León condenó el viernes la pena capital por segundo día consecutivo, pidiendo ‌su abolición en Estados ‌Unidos justo cuando el Gobierno del presidente Donald Trump tomaba medidas para ampliar los métodos de ejecución de los reclusos federales.

En un mensaje enviado a la Universidad DePaul de Chicago con motivo del 15º aniversario de la abolición de la pena de muerte en ​el estado de ⁠Illinois, el Papa afirmó que la Iglesia católica ‌enseña que toda vida humana es sagrada ⁠desde el momento de la ⁠concepción.

"El derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos", afirmó el pontífice. "Por esta ⁠razón, solo cuando una sociedad salvaguarda la santidad ​de la vida humana podrá florecer ‌y prosperar".

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León afirmó que unos ‌sistemas penitenciarios eficaces podrían proteger a los ciudadanos ⁠al tiempo que preservan la posibilidad de redención para las personas condenadas por delitos graves.

Sus comentarios se producen un día después de que un periodista le ​preguntara sobre ‌las noticias relativas a la oleada de ejecuciones en Irán. "Condeno todas las acciones injustas. Condeno el hecho de quitar la vida a las personas. Condeno la pena capital", había respondido.

El Departamento ⁠de Justicia de Estados Unidos afirmó el viernes que el Gobierno debería ampliar los métodos disponibles para llevar a cabo las ejecuciones federales, alegando dificultades para obtener los fármacos necesarios para las inyecciones letales.

En un informe, el departamento señaló que los protocolos de ejecución deberían modificarse para ‌incluir métodos como los pelotones de fusilamiento, la electrocución y la asfixia por gas, además de la inyección letal.

La medida sigue a la promesa de Trump de reanudar la pena capital. Su predecesor, Joe Biden, había conmutado ‌las condenas de 37 reclusos federales condenados a muerte, dejando a tres a la espera de la ejecución.

El papa León, ‌el primer ⁠pontífice de Estados Unidos, ha reprendido regularmente al Gobierno de Trump durante el último ​año, criticando su represión contra los migrantes y denunciando repetidamente la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

(Reportaje de Crispian Balmer; Editado en español por Juana Casas)