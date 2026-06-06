Papa afirma en España que el mundo clama por la paz e insta a líderes a atemperar divisiones

Los reyes Felipe y Letizia de España reciben al papa León XIV en Madrid.

El ​papa León instó el sábado a los líderes mundiales a que eviten dividir a sus electorados con "simplificaciones estériles" para ganar popularidad y les pidió que escuchen los clamores de paz del mundo, en ‌un contundente discurso con el que inauguró ‌una visita de una semana por España.

León, quien ha enfurecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al criticar sus políticas antiinmigración y la guerra con Irán, se reunirá con personas sin hogar en Madrid y con migrantes en las Islas Canarias durante una visita que, según ha dicho, espera que sirva de ejemplo al mundo sobre el respeto a "todo ser humano".

"La tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones" parece seguir, dijo León en un discurso ante el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid.

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Invitó a ​todos a dejar de lado "las ⁠narrativas divisivas y polarizadoras" de la realidad social e histórica, para pasar de "las simplificaciones estériles mediante a ‌la apreciación fecunda de la complejidad", añadió.

La tecnología es en parte responsable de crear ⁠un entorno que magnifica los prejuicios y debilita el pensamiento crítico, ⁠señaló León. El mundo "clama en lo más profundo por la paz", afirmó.

Tomó como ejemplo la historia de España para ilustrar la convivencia pacífica entre religiones y culturas, haciendo referencia a cómo cristianos, musulmanes y judíos cooperaron ⁠durante la Edad Media para enriquecer el conocimiento humano traduciendo textos árabes al latín, el español ​y el hebreo en la Escuela de Traductores de Toledo.

"El mensaje de paz, ‌que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ‌ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas ⁠sino que se abren a la verdad", afirmó.

MULTITUDES RECIBEN AL PAPA

Multitudes de personas, algunas ondeando banderas del Vaticano y de España, se alinearon a lo largo de la calle mientras Leo era conducido al Palacio Real. Se esperan grandes concentraciones en los próximos días con motivo de la primera visita de un papa a ​España desde 2011.

León, que ‌ha adoptado un tono más firme contra la dirección del liderazgo mundial en los últimos meses, tiene previsto pronunciar más de 20 discursos durante su primer viaje a un país de la Unión Europea fuera de Italia, y será el primer papa en dirigirse al Parlamento español.

León pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en papa el pasado ⁠mes de mayo, y hablará en español durante la mayor parte del viaje.

Pero cuando se reúna con los migrantes en Tenerife, parte del archipiélago español de las Islas Canarias frente a la costa occidental de África, espera hablar en francés, ya que muchos proceden del África francófona.

En marcado contraste con muchas de las principales potencias occidentales, entre las que destaca la de Trump, el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez ha puesto en marcha un programa de amnistía masiva, que permite a unos 500 000 inmigrantes solicitar la regularización.

Más de 3.000 personas murieron en 2025 intentando llegar ‌a las Islas Canarias, a menudo en botes improvisados, según la ONG Caminando Fronteras.

Sánchez ha sido elogiado en el extranjero por algunos por criticar a Trump, pero en su país se encuentra bajo una fuerte presión debido a una serie de acusaciones de corrupción contra su partido.

ENCUENTRO CON VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES

Durante su viaje del 6 al 12 de junio, el primer jefe de la Iglesia católica estadounidense también inaugurará una nueva torre en la famosa basílica ‌de la Sagrada Familia de Barcelona y se reunirá con supervivientes de abusos sexuales por parte del clero católico, según informó el Vaticano, que añadió que se darán más detalles tras la reunión.

Un reporte de 2023 del Defensor del Pueblo español ‌estimaba que había cientos ⁠de miles de víctimas de abusos por parte del clero a lo largo de décadas, lo que se hace eco de escándalos similares que han sacudido a la Iglesia a ​nivel internacional.

Más tarde, el sábado, el Papa se reunirá con jóvenes en la plaza situada frente al estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, y visitará una organización benéfica católica para personas sin hogar.

(Reportaje de Joshua McElwee; redacción de Charlie Devereux; edición de Kevin Liffey, Gavin Jones y Aidan Lewis, Editado en español por Juana Casas )